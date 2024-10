Massese Sorpasso fallito per le zebre. Castelnuovo Garfagnana più determinato

massese

massese: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi (80’ Cecilia), Andrei, Romiti (90’ Nicolini), Favret (69’ Pasquini), Bertipagani (74’ Bartolomei), Buffa, Vignali (67’ Lorenzini), Anich. A disp. Cozzolino, Bossini, Rouiched, Nannipieri. All. Pisciotta.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi (74’ Satti), Fall, Leshi, Fruzzetti (34’ Belluomini), Casci (62’ Marzi), Cecchini, Campani (62’ Camaiani), Grassi (76’ Tocci), Benassi. A disp. Masini, Bonaldi, Cristofani, Magera. All. Gatti.

Arbitro: Albione di Lecce.

Marcatori: 47’ Grassi (C).

Note: spettatori 200; angoli 7-3; ammoniti Quilici, Leshi, Anich, Bartolomei, Benassi, Camaiani; recupero 1’ e 4’.

Massa - La Massese perde in casa ma a far notizia e soprattutto l’immediato dopo gara caratterizzato nel tunnel da un cazzotto rifilato da Satti, giocatore del Castelnuovo, a Pisciotta, allenatore dei bianconeri. Una finale da censurare che ha fatto passare in secondo piano un bel match giocato a viso aperto da due squadre propositive. Ha iniziato meglio il Castelnuovo che al 4’ ha impegnato Mariani con una girata in area di Campani. I locali hanno risposto al 17’ con un gran filtrante di Anich per Buffa che ha protetto bene la palla ma non è riuscito a coordinarsi davanti al portiere. I garfagnini al 27’ hanno colpito la parte alta della traversa su tiro-cross da destra di Fruzzetti. La Massese ha accelerato nella seconda parte del tempo. Al 28’ su una sgroppata di Mapelli il cross sul secondo palo ha trovato libero Anich il cui tiro è stato respinto sulla linea da un difensore. Al 30’ occasionissima per Bertipagani che ha sbagliato una sorta di rigore in movimento su bell’assist di Anich. La ripresa si è aperta col vantaggio del Castelnuovo che al 1’ ha segnato su un tiro dal limite deviato col braccio da un difensore. Topica dell’arbitro leccese che ha fischiato il rigore senza aspettare l’esito della conclusione. Dal dischetto Grassi ha messe le cose a posto per i suoi spiazzando Mariani. La Massese ha reagito colpendo al 10’ la traversa con una botta da fuori di Anich. Sempre Anich all’ultimo istante del recupero ha calciato una magistrale punizione ma Biggeri ha salvato il risultato togliendola da sotto l’incrocio.

Gianluca Bondielli