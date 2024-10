Ottima prestazione della Primavera azzurra. Una vittoria di carattere dedicata a Rosini

carrarese

2

lumezzanese

0

CARRARESE: Ferrara, Colombi (88’ Rosamilia), Cucurnia (75’ Bartoli), Tsoulkanis, Martinelli, Lemmetti, Dell’Amico (60’ Vuturo), Maressa (75’ Santoro), Bordoni, Betti (75’ Liberali), Luciani. A disp. Cobal, Foce, Zappelli, Di Tonno, Perillo, Tognoni, Amato, Bernardi, Micheli. All. Danesi.

LUMEZZANE: Treccani, Papetti, Arici, Abderma, Perotta, Tocco (46’ Scalvini), Persico (66’ Ebegbelumhen), Doumbia (70’ Cavaliere), Bianchi, Sartore, Marinaci (77’ Belvedere). A disp. Palmieri, Gipponi, Di Giglio, Bregoli, Simoncelli, Albertini. All. Ugolini.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Marcatori: 6’ Maressa, 60’ Betti.

MONTIGNOSO – Una vittoria, la prima nel campionato Primavera 3, dedicata a Roberto Rosini (nella foto al centro). Gli azzurrini di Andrea Danesi hanno battuto con un gol per tempo il Lumezzane ed il tecnico carrarino ha potuto fare la sua dedica tanto sentita. "Avevo chiesto ai ragazzi di regalarmi questa vittoria per dedicarla al mio Roby e sono stati degli uomini permettendo che ciò si concretizzasse dopo che al mattino lo avevo salutato per l’ultima volta. Roby è stato prima di tutto il mister che mi allenava quando giocavo nell’Inter e scendevo a Carrara per brevi periodi di festa: una persona straordinaria, ironica ed intelligente. Era il babbo del mio capitano Alessandro Rosini ai tempi del Pietrasanta, lo stesso che portai come collaboratore a Carrara quando allenai la prima squadra. Con lui se ne va una parte della mia gioventù e, siccome so che teneva molto a me ed al mio lavoro, questi tre punti sono per te Roby, lo so che ne sarai felice". La Carrarese è partita fortissimo con un gol al 6’ dalla distanza di Maressa, "prestato" dalla prima squadra. Giocando bene i gialloazzurri hanno sfiorato il raddoppio con Betti ma anche rischiato il pari salvati da un miracolo del portiere Ferrara. Nella ripresa gli apuani, padroni del campo, hanno raddoppiato su rigore procurato da Bordoni e trasformato da Betti.

Gianluca Bondielli