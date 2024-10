Prima sconfitta stagionale per i valdarnesi. Figline condannato da un episodio. Gialloblù in dieci dalla mezzora

FEZZANESE

1

FIGLINE

0

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli (81’ Di Bello), Loffredo, D’Alessandro, Selimi, Scieuzo (59’ Geraci), Nicolini, Lunghi (76’ Beccarelli), Bruccini, Cantatore. All.: Rolla.

FIGLINE 1965: Pagnini, Giraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile (87’ Remedi), Zellini (78’ Tognetti), Borghi (46’ De Pellegrin), Bruni (46’ Ciravegna), Torrini (79’ Degl’Innocenti), Mugelli. All.: Tronconi.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Marcatore: 69’ Cantatore.

Note: spettatori 300. Angoli: 10-3. Ammoniti: Gabelli, Nicolini, Bruni, Ciraudo, Mugelli. Espulsi: 35’ Francalanci, 71’ Nicolini.

SERAVEZZA – Stavolta lo stadio ’Buon Riposo’ non ha portato fortuna. Contro la Fezzanese il Figline incassa la sua prima sconfitta stagionale. Finché c’è stata parità numerica la squadra di Tronconi ha svolto una partita abbastanza positiva, sfiorando anche un paio di occasioni. Con l’uomo in più è stata la Fezzanese a trarre vantaggio nell’unico tiro ha poi consentito di brindare al primo successo stagionale. Dopo un paio di conclusioni, al 3’ con Nobile, al 12’ con Bruni, al 21’ è la Fezzanese con D’Alessandro a calciare, ma Pagnini risponde presente. Al 35’ l’episodio che cambia volto alla gara. Francalanci nel proteggere l’uscita di Pagnini si scontra in area con il numero 10 locale. Per l’arbitro è rigore, più rosso diretto. Dal dischetto Bruccini (37’) però spara alto. Nella ripresa prima Ciravegna (54’) poi Simonti (63’) mettono paura al portiere Pucci. Al 69’ passa la Fezzanese. Da calcio d’angolo la palla spiove in area per Cantatore, che di testa batte Pagnini. I gialloblù spingono con maggior forza, ma la Fezzanese non si lascia sorprendere. Al 94’ una punizione di Ciravegna buca la barriera, Pucci è bravo a distendersi e a salvare il risultato.

Giovanni Puleri