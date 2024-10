Loreto si riscatta, Recanati è super

Loreto pesaro

76

Virtus Civitanova

68

ITALSERVICE LORETO : Delfino 21, Cevolini, Battisti 6, Cipriani 6, Mattioli ne, Tognacci 5, Santucci 14, Aglio 14, Broglia, Gulini 10, Jareci. All. Ceccarelli.

VIRTUS CIVITANOVA: Santi 16, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 3, Liberati 5, De Florio 2, Odigie 12, Kiss 2, Kaba 15, Zilli 13, Luciani. All. Domizioli.

Parziali: 26-20, 40-41, 54-51, 76-68.

Note: usciti per 5 falli: Battisti (Pesaro).

Si riscatta subito l’Italservice Loreto, che in casa, davanti al proprio pubblico, si aggiudica il derby con la Virtus Civitanova. Un match intenso e tirato contro un’avversaria che non ha mai mollato un centimetro. Su tutti Delfino, miglior marcatore dell’incontro con 21 punti, seguito dal tandem Santucci-Aglio, 14 per entrambi. Bene Santi per gli ospiti, con 16. L’italoargentimo domina anche sotto canestro, assicurandosi 10 rimbalzi, uno in più del suo avversario Kaba. Battisti, in regìa, serve 5 deliziosi assist.

È un botta e risposta continuo tra due formazioni che vendono cara la pelle. Si arriva alla pausa lunga sul 40-41 dopo il 26-20 del primo quarto. Nella ripresa regna ancora l’equilibrio (54-51), le squadre continuano a duellare su ogni pallone. La zampata decisiva dei locali arriva nel finale, con Gulini che domina dal punto di vista atletico. I gialloblu volano addirittura sul +8 e possono esultare.

Ma c’è poco tempo per festeggiare: domani alle 21 si va ad Ozzano per il turno infrasettimanale. Intanto però la squadra del presidente Lorenzo Pizza si gode i primi due punti della stagione di un campionato che sta dimostrando un gioco spumeggiante e bello da vedersi. Ozzano, la prossima avversaria, ha vinto tra le mura amiche contro Senigallia per 90 a 85.

b. t.