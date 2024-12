Massese Un punto d’oro. Sale a 8 la striscia positiva

Davanti il Camaiore corre e i pareggi non bastano alla Massese per rimanere agganciati al treno di testa ma ci sono pareggi e pareggi e quello ottenuto a Livorno ha, comunque, un suo peso. "Non sto a guardare la classifica ma il comportamento dei ragazzi in campo – ha esternato il tecnico Massimiliano Pisciotta –. Dispiace perché avevamo voglia di vincere ma non ci siamo riusciti. E’ stata una partita tosta e dura che negli ultimi trenta minuti abbiamo rischiato anche di perdere tornando a casa con zero punti. La squadra si è allungata e questo non deve succedere. Dobbiamo lavorare per non prendere queste ripartenze perché ne abbiamo prese una decina e non mi era mai capitato da quando sono a Massa. Lo imputo alla grande voglia che avevano i ragazzi di arrivare al successo ma bisogna stare più attenti".

La Massese continua a non perdere, i risultati utili consecutivi sono saliti a 8, e non subisce gol da due giornate ma il gol fatica ad arrivare. Pisciotta ha una certezza: la colpa non è del modulo. "Con questo assetto Buffa è supportato sia da Costanzo che da Anich. Nell’ultima mezzora ho fatto entrare sia Lorenzini che Goh accanto a lui ma è un momento in cui il gol non arriva. Dobbiamo fare di più sotto porta e concludere meglio. Ci abbiamo messo tanta grinta ma non abbiamo fatto una grandissima partita dal punto di vista tecnico. E’ mancato un po’ di fraseggio e l’ultimo passaggio".

La conclusione è stata su Vignali e la riapertura del mercato. "A oggi Vignali non l’ho mai avuto se non col contagocce. L’ho portato in panchina ma non era pronto per fare minutaggio. Vedremo in settimana come si evolve questo fastidio che ha avuto dietro il tallone. Per quanto riguarda il mercato ci stiamo guardando attentamente attorno e vediamo se verrà fuori per l’attacco un nome che abbia voglia e che possa essere utile alla Massese".

Gianluca Bondielli