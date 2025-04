Maurelli, Pilato e Marini si raccontano per la Giornata Internazionale dello Sport

L’appuntamento è di livello internazionale, come la carriera dei tre campioni che hanno deciso di raccontarsi via social. Due sono ancora nel pieno dell’attività, Benedetta Pilato nel nuoto e Tommaso Marini nella scherma, mentre Alessia Maurelli si è appena ritirata dopo essere stata per anni la capitana della nazionale di ginnastica ritmica. L’occasione è la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, che si terrà domenica 6 aprile. Una data scelta non a caso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite perché è la data in cui, nel 1896 ad Atene, nascevano i primi giochi olimpici dell'era moderna voluti da Pierre de Coubertin.

Lo spirito olimpico è ben presente nei contributi video del progetto “Espressioni: The Spirit of Sport” in cui i tre campioni azzurri si raccontano in brevi video sui social (prodotto dall’agenzia DAO Sport).

Spiega Alessia Maurelli: «In un mondo che aspira all’uguaglianza di genere, la ritmica è una proprietà femminile». La bellezza del suo sport è ben raccontata da Tommaso Marini: «La scherma è una forma d’arte con tutti i suoi riti narrativi: un ballo in maschera, lo spettacolo del duello, un assalto all’arma bianca». Marini è anche uno degli atleti che meglio incarna il prototipo del campione moderno, attento alla comunicazione nelle sue forme attuali e impegnato non solo sulle pedane della scherma e del fioretto. Infine, Benedetta Pilato: «A vent’anni ho già vissuto molte vite in acqua: ragazza prodigio, campionessa del mondo, atleta olimpica». E sul piano ideale, la sua ‘battaglia’ per il quarto posto è diventata quasi una bandiera.