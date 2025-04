McDonald’s Porcari perde terreno: Livorno in pole per gli spareggi promozione

Si spengono le speranze di vedere per il secondo anno di fila il McDonald’s Porcari conquistare la regular season di serie "C". Sul parquet di Casciavola, formazione comunque molto ostica e che vale più della classifica sin qui maturata, le ragazze del tecnico Grassini lasciano i tre punti che, con ogni probabilità, porteranno il Bi.Emme Service Volley Livorno in pole position per gli spareggi promozione.

La partita. Dopo un primo set in cui Porcari sembra non entrare neanche sul parquet, perso 25/14, arriva il pronto riscatto con la medesima moneta, vale a dire con un 14/25. A questo punto la partita si fa equilibrata e le padrone di casa la risolveranno a proprio favore con un 25/22 e un 25/20. Non si ferma, invece, Livorno, che si sbarazza per 3-0 dell’Aglianese e neanche il Pescia che porta a casa il sesto 3-0 consecutivo, regolando nettamente il Blu Quarrata. Il Livorno vola, così, a 65 punti e sembra ormai irrimediabilmente irraggiungibile quando mancano tre gare. I labronici giocheranno contro formazioni, rispettivamente al settimo, nono e penultimo posto.

Ancora intatte, invece, le possibilità di conquistare almeno la piazza d’onore che il Pescia ha riconquistato, portandosi a 63 punti, due in più del Porcari: le due formazioni, infatti, saranno protagoniste di uno scontro diretto, sabato prossimo, sul parquet amico del McDonald’s.

