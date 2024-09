Meeting Bellinzona, Tamberi salta 2,27 e vince. Jacobs quarto nei 100 metri

Roma, 9 settembre 2024 - Gianmarco Tamberi tira fuori dal cappello una prestazione super al Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera. Non si risparmia di fronte a tanti tifosi italiani in Canton Ticino: il campione del mondo salta 2,27 alla seconda prova e si aggiudica la gara a cinque giorni dalla finale di Wanda Diamond League a Bruxelles (l'alto è in programma sabato sera) dove potrà cercare il terzo Diamante in carriera.

Gimbo sbaglia due volte a 2,20 e si salva al terzo tentativo, quindi resta in gara con l'ucraino Oleh Doroshchuk che insieme all'azzurro oltrepassa 2,24 alla prima, e poi lo supera in classifica grazie al tentativo riuscito a 2,27, unico a farlo.

Il saltatore delle Fiamme Oro sbaglia poi tre volte a quota 2,30, con un ultimo salto vicino al bersaglio. Erano quattro gli italiani in pedana nell'alto: chiudono a 2,20 Manuel Lando (Aeronautica), Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) e Matteo Sioli (Euroatletica 2002) rispettivamente terzo, quarto e quinto, in una serata dal termometro inferiore ai 20 gradi e in una tappa Silver del Continental Tour che aveva perso il qatarino Mutaz Barshim prima dell'inizio della gara a causa di un risentimento muscolare.

Quarto posto invece per Marcell Jacobs nei 100 metri del meeting. Il trentenne lombardo chiude il crono di 10"12 (+0.2), alle spalle del giamaicano Ackeem Blake (9"96), del sudafricano Akani Simbine (10"04) e del camerunense Emmanuel Eseme (10"11). Per lo sprinter delle Fiamme Oro era l'ultima gara dell'anno: ora il ritorno negli Stati Uniti (dopodomani), un periodo di riposo e poi il via alla preparazione verso i Mondiali di Tokyo del prossimo anno, con tappe intermedie nella stagione indoor.