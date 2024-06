Memorial “Simonini“. Il Trofeo a Mara Zaghet

MASSAROSA

Una giornata perfetta quella di domenica scorsa per la 10ª edizione del Memorial “Vincenzo Simonini“, l’annuale manifestazione che intende ricordare Vincenzo Simonini, Tenente di Vascello promosso a Capitano di Corvetta per meriti di servizio, deceduto durante l’attività di simulazione di ammaraggio a mare con elicottero nella piscina della base di Luni-Maristaeli il 19 aprile del 2012 all’età di 37 anni. La manifestazione era valida come seconda prova di Coppa Italia in acque libere. L’evento, organizzato dalla “Accademia dello Squalo” Asd, con la preziosa collaborazione dell’Associazione DDS Camaiore Sporting Asd, ha visto prendere il via alle 10 con il record di iscritti per un totale complessivo di 180 atleti in rappresentanza di 23 società provenienti da tutta Italia, manifestazione che è stata anche selezione per la convocazione in nazionale per i prossimi impegni internazionali.

I risultati più importanti sono stati colti da Mara Zaghet (Nuoto Belle Arti Roma) e Davide Panzarini (So.Ge.Se SCSD Bologna), vincitori della “prova regina” del Trofeo Vincenzo Simonini sui 5000 mt monopinna. Successo dell’atleta Beatrice Ragni (Nuoto Belle Arti Roma) nei 2000 mt monopinna assoluti e Pietro Zanelli Calypso Piacenza) nella categoria maschile. Nei 1000 mt pinne vince di misura Consuelo Dametto (Centro Nuoto Le Bandie Spresiano) mentre Lorenzo Fanti (Belle Arti Roma) si aggiudica la prova maschile. Tra le classifiche di Coppa Italia sottolineiamo la vittoria della NPS Varedo su Nuoto Belle Arti Roma e Pinnaverde Milano.

"Per questa decima edizione è stato realizzato un grande lavoro dalla società – spiega la Presidente “Accademia dello Squalo” Asd Serena Simonini – lo dimostra il record di iscritti e la straordinaria partecipazione delle società e la collaborazione ormai pluriennale della FIPSAS. Molto bello che per la prima volta a vincere il Trofeo sia stata una donna, Mara, a cui va tutto il nostro affetto, visto che da diverse anni partecipa alla nostra gara. Un ringraziamento va a tutti i volontari che fanno un lavoro encomiabile, agli sponsor per la stima e alla Marina Militare".