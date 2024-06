Mercato, il club rossoblu lavora sotto traccia. In casa Samb torna in auge il nome di Kerjota

In casa Samb torna in auge il nome di Sabah Kerjota. Il club rossoblù sta lavorando sotto traccia per accaparrarsi uno degli esterni offensivi più forti di tutta la serie D. Difficilmente resterà a Senigallia con la Samb che però dovrà vincere la concorrenza del Piacenza. Numeri importanti quelli di Kerjota nella stagione appena conclusa. In 33 presenze, infatti, ha messo a segno 10 reti e fornendo ai compagni ben 16 assist. Secondo radio mercato l’operazione sarebbe a buon punto. Il sogno Sbaffo è sul punto di svanire. Il “Re Leone”, giovedì scorso era a cena con i suoi procuratori in un noto locale rivierasco, ma è finito nel mirino del Perugia. Di certo non resterà alla Recanatese. Rischia di saltare anche il ritorno del portiere over Francesco Marone. Svincolato dalla Gladiator, l’estremo difensore salernitano è entrato nell’orbita di un paio di formazioni di Serie C. Si dovrà invece attendere la finale scudetto tra Campobasso e Trapani per valutare se c’è la possibilità di portare in rossoblù i due centrocampisti molisani Grandis e De Cerchio. Sul fronte under la Samb è vicina all’esterno sinistro classe 2006 Alessio Milone del Montespaccato, formazione militante nel campionato di Eccellenza Abruzzo. Il giovane terzino è al primo posto nella classifica degli under 2006-2007 più utilizzati in campionato con 1906 minuti giocati. Resterà in rossoblù Moussa Toure. Il centrocampista classe 2005, nella passata stagione ha collezionato dodici presenze, mettendosi in mostra con prestazioni convincenti. Ritiro e amichevoli. Manca solo l’ufficialità, ma la Samb andrà in ritiro a Sarnano dal 22 al 31 luglio ed alloggerà all’ Hotel Brunforte. I rossoblù di Ottavio Palladini si ritrovera intorno alla metà di luglio per iniziare a lavorare. Da scegliere ancora la sede, o il Samba Village di Monsampolo del Tronto o il Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Poi il trasferimento a Sarnano. In via di definizione anche le prime amichevoli. Dovrebbero essere quattro i test del’undici di Ottavio Palladini nel periodo estivo. Il primo, domenica 28 luglio a Sarnano, in famiglia oppure contro una selezione del Maceratese. Poi il 3 o il 4 agosto è in programma un triangolare al Polisportivo di Civitanova contro i padroni di casa dell’ex Sante Alfonsi neo promossi in D e il Rimini. Possibile come lo scorso anno un test con il Gubbio ed una squadra di Eccellenza ancora da definire il 10 e il 14 agosto.

Benedetto Marinangeli