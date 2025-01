Mercato. Kanoute, siamo ai dettagli. Seghetti-Spezia può riaprirsi

Dopo la sfida di domani con il Pescara, la società biancorossa potrà annunciare la nuova operazione in entrata. Dopo il difensore Riccardi (che purtroppo si è infortunato al ginocchio e ha compromesso di fatto la stagione dopo una manciata di giorni dal suo arrivo) e l’attaccante Broh, il Perugia chiuderà la trattativa per un attaccante.

L’operazione con il Trapani per Mamadou Kanoute è in dirittura di arrivo, ma se ne parlerà lunedì, quando dovrebbe arrivare la firma sul contratto del calciatore che andrà a potenziale il reparto d’attacco a disposizione di Zauli.

Attaccante esterno, 31 anni, all’occorrenza può giocare anche da trequartista o da seconda punta, di piede destro, in biancorosso potrebbe andare ad occupare la fascia sinistra. I suoi numeri sono incoraggianti: nella passata stagione è stato autore di una stagione straordinaria al Taranto alla corte di Capuano con 13 gol e 3 assist in 42 presenze. Poi la società di Pian di Massiano si concentrerà sulle trattative in uscita.

Restano da piazzare alcuni calciatori che da inizio mese sono stati avvisati: giocatori fuori dal progetto che cercano una soluzione per la seconda parte della stagione. Resta in piedi la trattativa con la Pianese per Squarzoni, mentre c’è una frenata con il Messina per il passaggio di Federico Ricci che potrebbe avere, però, alcuni corteggiatori in Lega Pro. Da capire, invece, la posizione di Bartolmei: il centrocampista, che non è nella lista dei calciatori con la valigia pronta, ha ricevuto diversi sondaggi. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la trattativa Spezia-Seghetti. Le parti torneranno a trattare il passaggio del giovane attaccante.