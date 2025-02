Mercato. Ore calde in difesa. Arriva il terzino sinistro

Ancora due giorni di mercato e poi le rose saranno definitive fino alla fine della stagione. I direttori Meluso e Giugliarelli, dopo la partita con il Rimini, hanno raggiunto Milano per le ultime ore di trattative. Il Perugia in questo finale cooncentrerà le sue attenzione sull’ufficialità di Kanoute e sull’inserimento in rosa di un terzino sinistro che possa completare il reparto a disposizione di Zauli. Il Grifo ha già individuato la pedina per la corsia mancina, non resta che stringere. In uscita, invece, la società sta cercando una soluzione per Souare e per Pallson, gli unici due calciatori che non hanno ancora trovato una soluzione lontano da Perugia. E poi c’è la questione-Seghetti: allo stato attuale c’è una frenata con lo Spezia, alle prese con altre situazioni societarie, ma a Milano tutto potrà succedere. In caso di cessione, il Perugia cercherà una soluzione in attacco.