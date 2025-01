Mercato. Sylla al Monopoli. Le firme fino al 2026 di Riccardi e Broh

Nel primo giorno utile, il Perugia porta a casa le prime due firme: hanno messo nero su bianco Riccardi e Broh. Il difensore, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Dopo il passaggio in serie A con Udinese e Hellas Verona, Riccardi si trasferisce a Lecce dove ottiene una doppia promozione ed esordisce nella massima serie con i salentini nella stagione 19/20. Vanta oltre 130 presenze in Lega Pro e 9 in Serie B. Il centrocampista classe 1997, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Per Broh 82 presenze in Serie B (1 rete) e 120 in Serie C (4 reti).

Non solo ingressi, il Perugia ieri ha ceduto a titolo definitivo, l’attaccante Sylla al Monopoli. Il mercato non finisce qui: in club ha messo sul mercato Morichelli, Viti, Souarè, Squarzoni, Palsson e Ricci, mentre in entrata la società va a caccia di un terzino sinistro, un attaccante esterno che potrebbero diventare due nel caso in cui Seghetti dovesse essere ceduto. A fine mercato il Perugia proverà anche a prendere una punta centrale. Tra i nomi sul taccuino ci sarebbe anche l’attaccante della Carrarese, Giuseppe Panico: non sarà una strada facile da percorrere, perché il giocatore vorrebbe giocare in B, ma il Grifo ci prova.