Milano-Cortina, il caso. Il Cio taglia corto sul bob: "Pista fuori dai confini"

"Il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 sta per finalizzare il masterplan della venue seguendo le raccomandazioni fornite dal Cio per quanto riguarda lo sliding center", che ospita le gare di bob, slittino e skeleton. Lo scrive in una nota, dopo il Summit Olimpico presieduto da Thomas Bach, il Cio, che si attende "una decisione finale circa l’organizzazione degli eventi in un centro già esistente e pienamente funzionante fuori dall’Italia". Il Cio ha ribadito che "potrà approvare solo una sede ubicata in un Paese che garantisca il rispetto del ‘Contratto della Città Ospitante’".