Mister Mandelli mastica amaro: "Abbiamo perso punti pesanti"

"Preoccupato no, so che questa squadra può fare meglio e di più. Dobbiamo cercare di diminuire la percentuali di errori fatti in campo sia in fase di possesso che di non possesso". E gli errori, sottolinea Mandelli, vengono ancor di più evidenziati quando si pagano a caro prezzo e ne è stato esempio il gol subito da Darboe.

Il valore del pareggio con il Frosinone ricade sul morale: "Normale ci sia il rammarico, siamo un po’ feriti – ha continuato Mandelli – era una partita difficile come tutte, la classifica è corta e fa tremare un po’ tutte le squadre che hanno bisogno di punti. Per come si era messa, ovvero nel migliore dei modi per noi, il rammarico c’è. Nel secondo tempo, prima del loro pareggio, la squadra sembrava in controllo della gara, della palla e delle situazioni pericolose, ci eravamo detto di affondare nel momento giusto per provare a chiuderla ma il risultato è rimasto in bilico e un filo di attenzione magari la perdi perché pensi l’avversario non ti possa fare male e capita il gol. Dopo, diventa difficile se non trovi la giocata importante. Abbiamo tirato spesso e tanto. Anche noi siamo stati in inferiorità numerica in altre partite ma non siamo stati elogiati così. Credo che dobbiamo fare un mea culpa, sono punti pesanti persi che avremmo dovuto portare a casa". Qualche problemino con le formazioni che lasciano pochi spazi c’è e il Modena ha faticato ad alzare il suo ritmo.

Nella ripresa, dopo il pari, anche i cambi hanno provato a dare una sterzata ma è subentrato anche quel pizzico di nervosismo per il tempo che scorreva veloce: "Contro squadre chiuse è difficile per tutti – ha continuato il mister dei gialloblù – noi bravissimi nel primo tempo a muovere la palla da un lato all’altro, poi siamo andati ad incastrarci perché passava il tempo ed evidentemente non abbiamo ancora quella consapevolezza di squadra che ti permette di essere più lucidi. Siamo riusciti a schiaccarli nella ripresa ma il problema è fargli male una volta che li metti lì. Mancata lucidità e maturità ma non ci manca la voglia di vincere e di fare le cose per bene, questo ci tengo a sottolinearlo".

Dal mercato capiremo se ci dovremo aspettare qualcosa nella sua seconda fase di gennaio: "Sono riflessioni che dovrà fare la società. Io ho la testa sulla partita fatta e sui giocatori a disposizione, per farli renderle al meglio e per far sì che riescano a vincere più partite possibili. L’obiettivo deve essere far gioire i nostri tifosi", le parole in chiusura di Mandelli.