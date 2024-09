Modena A Cesena derby dei destini incrociati

La rivalità sportiva tra Modena e Cesena esiste da sempre ed infatti la sfida che andrà in scena venerdì prossimo allo stadio Manuzzi è un derby emiliano- romagnolo tra i più classici. La storia però ci dice che sono stati davvero tanti quei calciatori che hanno vestito entrambe le casacche.

Siamo andati a cercare quindi sugli almanacchi questi doppi ex (esclusivamente quelli che in gialloblù e in bianconero hanno avuto il ruolo di atleti) e, dimenticandone forse qualcuno, i lettori ci scuseranno, ne abbiamo trovati davvero tanti. Cominciamo dai portieri: tra i doppi ex Marco Ballotta, bandiera dei gialli con 276 partite, e 5 gare in bianconero; con lui Francesco Antonioli, 30 gare in canarino a inizio carriera e 106 nel Cesena nei suoi ultimi anni giocati. Tra i difensori Matteo Piacentini (12 gare nel Modena e 13 nel Cesena), Giovanni Mei, con una stagione in canarino a metà anni Settanta, 37 gare e un gol, e 116 gettoni in Romagna. Sempre di quegli anni ricordiamo Vasco Marinelli, che dopo aver disputato 40 partite nel Cesena ne collezionò ben 102 nel Modena, e in anni più recenti un’autentica bandiera gialloblù come Juri Tamburini, romagnolo che giocò solo 20 partite nel Cesena e qualcosa come 235 in canarino. Sempre in ordine sparso, tanti i centrocampisti. Giuseppe Colucci, un anno in A col Modena con 31 presenze e quattro reti, ma anche 70 gettoni a Cesena; Giovannino Bosi, che negli anni Novanta collezionò 101 gettoni con i gialli e 38 col cavalluccio; Vittorio Zanetti, una sola stagione a Modena nel 72/73 con 34 gettoni e in precedenza 125 gare a Cesena; i due ‘muratori’ gialloblu per antonomasia, Battista Festa (72 gare a Modena e 132 in bianconero) e soprattutto il mai dimenticato Paolo Ponzo, 134 gare sotto la Ghirlandina e 71 in terra romagnola.

Andando indietro assai nel tempo Iro Bonci, padre di Fabio, che dopo 88 gare col Cesena ne giocò 17 a Modena nell’anno dello storico terzo posto in Serie A nella stagione 1946/47; Giorgio Rognoni, modenese doc scomparso giovanissimo, che oltre a conquistare una Coppa Intercontinentale col Milan nella celeberrima ‘corrida’ di Buenos Aires contro l’Estudiantes giocò 45 partite in giallo con 8 gol e 119 a Cesena con dieci marcature; Rocco Cotroneo, 30 partite a Modena e 61 in bianconero, Nicola Campedelli, altro romagnolo che è stato bandiera canarina con 148 gare a Modena, 14 reti, e 50 con quattro gol in bianconero; Sergio Domini, protagonista nel Modena di Mascalaito che in carriera ha equamente diviso i gettoni tra gialloblu, 62, e Cesena, 63; il cesenate doc Maurizio Pagliacci, che giocò a Modena nel 1973/74 proveniente dai bianconeri; Maurizio Ciaramitaro, 34 gare a Modena e 70 a Cesena.

Chiudiamo con le punte, sempre in ordine ‘random’: Luca Garritano, 21 gare e 3 reti nel 2015, prestato dal Cesena dove di partite ne ha giocate 98; Cristian Bucchi, un indimenticabile campionato in canarino con 30 gol in 43 partite e uno in bianconero con 24 presenze; negli anni Settanta Maurizio Colombini. 66 gare a Modena e 18 in Romagna; negli anni Duemila Mattia Graffiedi, 42 match in gialloblu con 10 gol e 36 gettoni a Cesena; del passato recente Giorgio Ogunseye, 22 gare e 5 reti pesanti nei gialli di Tesser, poi 25 partite a Cesena; una sola presenza in canarino per Florian Myrtaj, 28 in bianconero; un solo gettone anche per il sassolese Giorgio Mariani, e 30 a Cesena negli anni in cui i romagnoli giocarono in Coppa Uefa; chiudiamo con la meteora, almeno dalle nostre parti, Marco Bernacci, 14 gare in canarino ma ben 115 a Cesena, e dulcis in fundo ‘El diablo’ Granoche, che arrivò da Cesena con solo un gol in 9 gare, e che si scatenò da noi con 36 gol in 87 partite.