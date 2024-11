Modena Gol e assist, nessuno come Palumbo

Come di consueto, durante una pausa per le nazionali, il Modena riapre le porte del campo di allenamento. Questa volta non dello Zelocchi ma del nuovo sintetico (inaugurato poco più di un mese fa) della Polisportiva Saliceta San Giuliano, quartier generale delle squadre giovanili canarine. Succederà intorno alle 10:30, al termine le parole di Mandelli, le prime dopo la conferma ufficiale di Rivetti senior e junior di inizio settimana. Prosegue il lavoro del neo tecnico, dunque. Ora pronto a preparare con una certa serenità le due trasferta consecutive di fine novembre con Cosenza e Mantova, niente di meno di due scontri diretti considerata la classifica attuale.

Le indicazioni che siamo riusciti a captare attraverso le scelte fatte con la Carrarese, potrebbero essere un antipasto dei pensieri che Mandelli aveva in mente per un suo ipotetico Modena del futuro. La difesa a tre è un esempio, fattibile solo con l’inserimento di Cauz, per caratteristiche il difensore più adatto ad interpretare il ruolo con e senza palla. Caldara ne gode in fase di copertura e la freschezza di Dellavalle chiude il cerchio. Mandelli si trova di fronte al primo piccolo rebus, ovvero la condizione di Giovanni Zaro, reduce da un periodo non troppo felice ma con davanti a sé otto giorni per recuperare posizoni ed energie. Ciò da cui non si scappa mai è il peso specifico di Antonio Palumbo. Il tuttofare canarino è il migliore in Serie B nel rapporto gol e assist: 3 reti e 8 passaggi decisivi. Nessuno ha confezionato questi numeri in 13 partite, nessuno è così impattante nelle azioni che portano ad una marcatura. Con Mandelli non è cambiato molto nel ruolo, come potrebbe essere d’altronde. Ruolo di partenza esterno offensivo di destra con la possibilità di rientrare con il piede preferito verso il centro del campo e dare sfogo a quel pizzico di anarchia quasi sempre efficace. La speranza è di poter vedere a Cosenza il tridente tanto desiderato, composto da Caso a sinistra e Pedro Mendes al centro dell’attacco ma solo il tempo potrà dircelo. In attesa del suo bomber, il Modena si gode la cooperativa del gol: con Cauz, la lista dei marcatori gialloblù si è allungata a 14 membri, guidata proprio da Palumbo a quota 3.

Riconoscimento Uefa. Il progetto ’Salute e Performance’ del settore giovanile, che accompagna i ragazzi nei corretti stili di vita dentro e fuori dal campo, è stato selezionato dalla Figc alla Uefa nel concorso Grassroots Awards, al quale partecipano club delle 55 federazioni nazionali a livello europeo.

IN FOTO: Abiuso e Palumbo contro la Carrarese (fotofiocchi)