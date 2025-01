Modena Palumbo-Vazquez, fantasia al potere

Ancora tu? Ebbene sì. C’è ancora Paulo Azzi sulla strada del Modena, proprio comme avvenne due mercati di gennaio fa, quando incrociò immediatamente i canarini dopo il passaggio al Cagliari. A Cremona, il presente ritrova il passato. Il brasiliano fu impattante, decisivo, in quel passato vincente.

Impattante, nel presente, lo è ugualmente Antonio Palumbo (su di lui peraltro la Samp, che avrebbe presentato un’offerta) e allo ’Zini’, Modena e Cremonese, metteranno in scena l’ennesima sfida nella sfida tra esteti del calcio. Il centrocampista napoletano da una parte, il ’Mudo’ Vazquez dall’altra, forse in assoluto il giocatore più qualitativo di questa cateogoria, al pari di Domenico Berardi. Proprio il 10 del Sassuolo guida la classifica degli assist di serie B, con la bellezza di 10 passaggi vincenti per i compagni in 14 presenze, qualcosa che va fuori l’ordinario e ne conosciamo i motivi.

Insegue Palumbo, con 8 assist e 5 reti, numeri che hanno fruttato 13 punti, incredibile solo pensarci a ciò che il canarino rappresenta per la formazione di Bisoli prima e Mandelli poi. Centrale, dinamico, coinvolto e coinvolgente. Franco Vazquez ha ’solo’ 2 assist all’attivo ma 9 reti e hanno portato ai grigiorossi 11 punti, non banalità insomma. Passano gli anni (ora sono 35) ma il tocco è rimasto lo stesso, anche al ’Braglia’ aveva illuminato così come Palumbo.

I due centrocampisti sono la luce delle rispettive compagini, seppur la Cremonese abbia individualità da vendere, inevitabile credere che attorno alla qualità dell’argentino passi più o meno tutto. E se il rendimento, fisiologicamente, di Palumbo cala o se sia assente per squalifica, il Modena ne risente eccome. Immaginarsi cosa possano fare insieme questi due... Ne vedremo delle belle allo ’Zini’, dove la squadra di Mandelli dovrà provare a riscattare gli ultimi tre risultati di campionato e trasformare i fischi in applausi, uscendo a testa alta dal confronto con una compagine costruita per non avere limiti. Poco più di un anno fa la disfatta con 4 reti subite in un tempo solo, l’anno precendente altre 4 incassate in Coppa Italia ma fu Modena coraggioso e vicino all’impresa in inferiorità numerica. Anche la storia va cambiata. Mentre il mercato ancora non cambia la rosa.

La Sampdoria oltre a Palumbo vorrebbe Abiuso ma il Modena ragiona dai 2 milioni di euro in su. Portieri: Sassi gradisce la destinazione Crotone e i canarini attendono Marson dell’Avellino. Per il resto, accadrà poco ammesso che accada. Moto dipenderà a cosa porteranno le mire doriane su Palumbo: scenari totalmente inattesi, al momento.