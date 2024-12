Modena-Salernitana: Mandelli cerca il salto di qualità prima del derby

Non abbiamo sufficienti strumenti tra le mani per capire se una vittoria possa rappresentare un salto di qualità, in questa stagione di certezze non se ne hanno mai. Rappresenterebbe, tuttavia, un salto. Poco ma sicuro. Quanto ne avrebbe bisogno, il Modena, di questo successo. Un bel po’. Per dare un valore concreto ai cinque punti conquistati da quando Mandelli siede in panchina e per respirare aria buona dalla prossima settimana, giorni che precederanno il derby di Reggio Emilia. Ma con la Salernitana è uno scontro diretto. Almeno questo dice la classifica attualmente e decifrare cosa possa nascere da un incontro tra due squadre altalenanti e deluse è eservizio molto complicato.

Dopo Mantova, il Modena ha capito nuovamente di poter avere delle potenzialità. D’altra parte, ha dovuto fare i conti con dei rimpianti non banali e di questi tempi non se li può permettere. La mira deve essere migliorata, la fase difensiva uno step l’ha già fatto e non pare vero considerate le prime 12 partite. Merito del 3-4-3, probabilmente confermato oggi anche perché non ci sarebbe motivo di porre modifiche a qualcosa che funziona abbastanza bene. Mandelli, però, è di fronte ad un bivio per la prima volta. Bivio che fa rima con scelta. Defrel rientra dalla squalifica, Pedro Mendes avrebbe bisogno di continuare a giocare per mantenere ed incrementare la sua forma: chi scegliere? Sarà ballottaggio ma nell’arco dei 90 entrambi saranno frecce nell’arco del tecnico canarino.

Santoro riprenderà posto a centrocampo al fianco di Gerli, Idrissi è chiamato a sostituire lo squalificato Cotali sulla sinistra mentre sulla destra Ponsi ha già convinto tutti. Dietro nessun tocco, sulla trequarti sembra molto difficile mettere in discussione Palumbo e Caso anche se tutto può accadere. La Salernitana arriva dal poker servito alla Carrarese ma una settimana prima lo avev incassato dal Sassuolo. Questo lo score di Colantuono, tornato sulla panchina campana per salvare il salvabile con giocatori come Simy, Verde, Soriano, Ferrari non è certo formazione da sottovalutare. Se il Modena vuol fare il salto di qualità, è questo il momento.

Alessandro Troncone