Mondiali di nuoto 2024: Martinenghi “grinta” d’argento nei 100 rana

Doha (Qatar), 12 febbraio 2024 – Parla di un “nuovo inizio”, ma per Nicolò Martinenghi è soprattutto un risultato storico la medaglia d'argento nei 100 rana conquistata ai mondiali di nuoto di Doha. L'oro è andato allo statunitense Nic Fink, medaglia di bronzo per il britannico Adam Peaty.

"E' stata una gara molto strana. A parte Nic (Fink, ndr) che l'ho visto volare nel primo 50, tutti siamo stati un po' lenti. Questo dimostra che ogni gara è a sè e che è importante esserci al momento giusto – commenta Martinenghi ai microfoni di Rai Sport dopo la gara -. Ho dimostrato più volte che quando c'è da tirare fuori la grinta, ce la metto tutta. Per me questo argento è un motivo d'orgoglio personale, ho vissuto un anno difficile e ora è un nuovo inizio, con una medaglia in più".