Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 12 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 11 febbraio 2024 – Pronti, via e appena ai Mondiali di nuoto Doha 2024 entra in scena il nuoto in vasca l'Italia porta a casa una medaglia: merito della 4x100 stile libero azzurra, che mette in carniere un argento e porta a 7 il totale degli allori nella rassegna iridata del Qatar, che promette spettacolo anche nella giornata di lunedì 12 febbraio. La sessione mattutina scatterà alle 7.30 (ora italiana, le 9.30 a Doha) nel segno di Francesca Pasquino, impegnata nelle batterie dei 100 dorse donne, con Michele Lamberti poco dopo di scena nella medesima gara al maschile: entrambi, in caso di qualificazione alla semifinale, torneranno in vasca già nel pomeriggio. Discorso analogo per Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato, che al mattino debutteranno nei 100 rana donne, seguite a distanza di pochi minuti da Matteo Ciampi e Marco De Tullio, impegnati nei 200 stile libero uomini, a loro volta a caccia del pass per l'atto successivo, in programma nella medesima giornata. La mattinata azzurra si chiuderà nel segno di Simona Quadarella, impegnata nelle batterie dei 1500 stile libero donne. Il menù è ricco anche per il pomeriggio, con Nicolò Martinenghi che alle 17 si giocherà una medaglia nella finale dei 100 rana uomini, mentre alle 18.30 il Setterosa sfiderà la Grecia nell'ambito dei quarti di finale, dove è approdato il Settebello al termine di una combattutissima sfida contro gli USA: con tanto di pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 finalmente messo in tasca dagli uomini di coach Sandro Campagna.

Gli italiani in gara lunedì 12 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina

7.30 - 100 dorso donne - Batterie (Francesca Pasquino) 7.48 - 100 dorso uomini - Batterie (Michele Lamberti) 8.04 - 100 rana donne - Batterie (Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato) 8.21 - 200 stile libero uomini - Batterie (Matteo Ciampi e Marco De Tullio) 8.46 - 1500 stile libero donne - Batterie (Simona Quadarella)

Sessione pomeridiana

17.02 - 100 rana uomini - Finale (Nicolò Martinenghi) 17.17 - 100 dorso uomini - Semifinale (Eventuale Michele Lamberti) 17.28 - 100 rana donne - Semifinale (Eventuali Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato) 17.53 - 100 dorso donne - Semifinale (Eventuale Francesca Pasquino) 18.11 - 200 stile libero uomini - Semifinale (Eventuali Matteo Ciampi e Marco De Tullio) 18.30 - Pallanuoto femminile: Italia-Grecia (Quarti di finale)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

