Filippo Inzaghi esonerato, Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana

Salerno, 11 febbraio 2024 – Filippo Inzag hi non è più l'allenatore della Salernitana, ora è ufficiale: in una nota la società ne annuncia l'esonero. “L'U.S. Salernitana 1919 - si legge nella nota diramata dalla società campana - comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il signor Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. E poi la comunicazione sul nuovo tecnico: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadr a”.

Da Garcia a Mourinho, tutti i cambi di questa stagione

Dopo la 12esima giornata il quarto cambio di guida tecnica. Due giorni dopo la sconfitta interna con l'Empoli, infatti, il Napoli esonera Rudi Garcia e ingaggia, al suo posto, Walter Mazzarri. Garcia, che a inizio stagione aveva sostituito l'allenatore campione d'Italia e attuale ct azzurro, Luciano Spalletti, va via dopo 12 partite di campionato con la squadra al quarto posto con 21 punti, frutto di 6 vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte. Il 20esimo turno porta invece a due cambi: il ko nello scontro diretto col Verona che lascia la squadra al penultimo posto spinge l'Empoli a mandare via anche Andreazzoli e a puntare su Davide Nicola mentre la Roma, battuta dal Milan e scivolata in nona posizione, anche se a -5 dalla zona Champions, decide di interrompere il contratto di Josè Mourinho affidandosi all'ex capitano Daniele De Rossi. La 24esima giornata spinge la Salernitana a cambiare ancora: il ko dell'Arechi nello scontro diretto con l'Empoli che lascia la squadra ultima con 13 punti, a -6 dalla salvezza, costa il posto a PippoInzaghi: arriva Fabio Liverani. Nella passata stagione furono in tutto sette i cambi in panchina.