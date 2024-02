Cambio in panchina. Salernitana,. Inzaghi saluta. Ecco Liverani

Il ko dell’Arechi con l’Empoli non è andato giù alla dirigenza della Salernitana. Il club campano – ora ultimo in classifica con 13 punti – ha quindi deciso di esonerare in via ufficiale, dopo i rumors dei giorni scorsi, Filippo Inzaghi, al suo posto arriverà Fabio Liverani, ex di Parma e Cagliari. "L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nella nota diramata dalla società campana - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". E poi la comunicazione sul nuovo tecnico: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".