Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara sabato 10 febbraio

Doha (Qatar), 9 febbraio 2024 - Proseguono i Mondiali di nuoto Doha 2024, in programma fino al 18 febbraio, con l'Italia che resta ferma a quota 5 medaglie, pur arricchendo il proprio bagaglio di pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: gli ultimi ingressi in tal senso vanno alla squadra azzurra e al duo del nuoto artistico, disciplina che volge al termine. Il programma della giornata di sabato 10 febbraio si concentra infatti sui tuffi. Si comincia dalle 8.00 (ora italiana, le 10 in Qatar), quando Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen saranno impegnati nella semifinale della piattaforma maschile: l'eventuale finale per i due azzurri sarebbe in programma alle 16.30 della stessa giornata. Alle 10 spazio all'esibizione gala del nuoto artistico prima che i riflettori tornino sui tuffi, con tanto di forti speranze azzurre riposte, alle 11.30, su Chiara Pellacani e Matteo Santoro, protagonisti della finale del sincro misto dai tre metri: per la romana, decima oggi nella finale dei tre metri, ci potrebbe essere voglia di riscatto per cercare di entrare in zona medaglia dopo una prova al di sotto delle aspettative. Poi, appunto, alle 16.30 ci potrebbe essere spazio per Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen in finale dalla piattaforma maschile: il tutto prima che, a partire da domenica, nella rassegna iridata di Doha, entri in scena il nuoto in vasca con le prime eliminatorie e anche le prime finali. Chissà, a tal riguardo, che per l'Italia non arrivino subito medaglie dal piatto forte della casa. Prima però dovranno essere chiusi i programmi di tuffi e nuoto artistico, disciplina virale anche grazie alla coreografia di 'Apnea', canzone con cui Emma è in gara al Festival di Sanremo: possibilmente con almeno una medaglia da mettere ancora in carniere.

Gli italiani in gara sabato 10 febbraio (ora italiana)

08.00 - Tuffi: piattaforma maschile - Semifinale (Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

10.00 - Nuoto artistico: esibizione gala (Italia)

11.30 - Tuffi: sincro misto dai tre metri - Finale (Chiara Pellacani e Matteo Santoro)

16.30 - Tuffi: piattaforma maschile - Finale (eventuali Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay e su RaiPlay 3 per quanto riguarda la sessione mattutina dei tuffi.

Leggi anche - Nations League, girone di ferro per l'Italia