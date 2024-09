Mondiali di Skyrunning. Beltrami sfiora l’oro. Bronzo per Ghirardi

Lorenzo Beltrami è stato il grande protagonista della Skyrace Desafìo Urbiòn di Soria (Spa), che ha assegnato le medaglie nei Campionati Mondiali di Skyrunning ISF. Al termine di 37 km massacranti e 2540 metri di dislivello, il lecchese vicecampione europeo in carica si è piazzato al secondo posto, battuto solo dallo spagnolo Santamaria Blanco, con un ritardo di appena 10“ " dal vincitore che ha concluso in 3h33’11" . In campo femminile la protagonista è stata Corinna Ghirardi: la valtellinese, quarta nella Skyrace, è andata a medaglia con il bronzo nella classifica combinata che teneva conto anche del piazzamento nella prova vertical, dove è giunta settima.S.D.S.