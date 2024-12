Mondiali in Bahrein. La pavese Magistris conquista il bronzo: "Spinta importante»

Una medaglia inaspettata per coronare la migliore annata della propria carriera. Lucrezia Magistris ha conquistato un fantastico bronzo ai Mondiali in Bahrein nella categoria strappo 59 kg. A Manama la pesista pavese, classe 1999, si è confermata in modo eccellente nel primo esercizio della disciplina con uno strappo da 99 kg. Nella prova di slancio poi la lombarda è prevedibilmente calata, chiudendo comunque con un buon ottavo posto complessivo. Ma la medaglia allo strappo non gliel’ha tolta nessuno e per Magistris è arrivato il piazzamento più prestigioso della carriera, insieme all’argento vinto agli Europei 2022. Molto soddisfatta l’azzurra, che in questo 2024 ha anche partecipato alle sue prime Olimpiadi arrivando undicesima a Parigi: "Sono molto felice di essere tornata in pedana dopo le Olimpiadi con questo risultato. È un’ottima ripartenza e una spinta importante a migliorarmi e a continuare ad allenarmi. Non mi aspettavo la medaglia di strappo ma dopo aver fatto la prima prova ho preso coraggio e ho capito che potevo puntare al podio". Magistris si conferma una delle migliori pesiste italiane e piazza subito un bel risultato verso Los Angeles 2028. Tuttavia per raggiungere in futuro il podio nel concorso generale servirà necessariamente migliorare nell’esercizio di slancio.

Alessandro Stella