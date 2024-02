Mondiali indoor di atletica leggera 2024, orari e dove vedere le gare

Milano, 26 febbraio 2024 - All'orizzonte ci sono i Mondiali indoor di atletica leggera, in programma a Glasgow dall'1 al 3 marzo. Saranno 21 (11 uomini e 10 donne) gli azzurri protagonisti in occasione della kermesse iridata. In squadra i due pesisti vincitori di medaglie internazionali nella passata stagione: l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione d’Europa indoor Zane Weir. Presente l’oro europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli. Tra i convocati anche una lunga lista di primatisti italiani: Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo, Zaynab Dosso nei 60, Lorenzo Simonelli nei 60hs, Pietro Arese nei 3000, Sveva Gerevini nel pentathlon, Roberta Bruni che detiene il record dell’asta all’aperto, Ayomide Folorunso (primatista dei 400 ostacoli) in gara a Glasgow nei 400. Una sola matricola, alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Veronica Besana nei 60 ostacoli.

Gli orari delle gare

Venerdì 1 marzo: ore 11.05 60hs F Pentathlon GEREVINI; ore 11.20 400 F Batterie FOLORUNSO; ore 11.55 Alto F Pentathlon GEREVINI; ore 12 400 M Batterie; ore 12.06 Peso F Finale; ore 12.40 800 F Batterie COIRO; ore 13.22 800 M Batterie PERNICI, TECUCEANU; ore 14.10 60 M Batterie ALI, CECCARELLI; ore 14.20 Peso F Pentathlon GEREVINI;

Sabato 2 marzo: ore 11 Lungo M Finale FURLANI; ore 11.10 60hs M Batterie SIMONELLI; ore 12.00 11.00 60 M Eptathlon; ore 12.20 60 F Batterie DOSSO; ore 13.10 800 F Semifinali ev. Coiro; ore 13.15 Lungo M Eptathlon; ore 13.30 800 M Semifinali ev. Pernici, Tecuceanu; ore 14.35 13.35 Peso M Eptathlon; ore 20.05 Asta F Finale BRUNI; ore 20.10 60hs M Semifinali ev. Simonelli; ore 20.30 Alto M Eptathlon; ore 20.40 Triplo M Finale IHEMEJE; ore 20.45 60 F Semifinali ev. Dosso; ore 21.15 3000 F Finale CAVALLI; ore 21.40 3000 M Finale ARESE, RIVA; ore 22 400 F Finale ev. Folorunso; ore 22.10 400 M Finale; ore 22.30 60hs M Finale ev. Simonelli; ore 22.45 60 F Finale ev. Dosso;

Domenica 3 marzo: ore 11.05 60hs M Eptathlon; ore 11.18 Triplo F Finale; ore 11.25 60hs F Batterie BESANA, CARMASSI; ore 12.10 4x400 M Batterie; ore 12.15 Asta M Eptathlon; ore 12.38 4x400 F Batterie; ore 12.50 Alto M Finale; ore 20.00 Asta M Finale; ore 20.15 Lungo F Finale IAPICHINO; ore 20.40 60hs F Semifinali ev. Besana, Carmassi; ore 21.15 4x400 M Finale; ore 21.30 4x400 F Finale; ore 21.45 1000 M Eptathlon; ore 22.00 60hs F Finale ev. Besana, Carmassi; ore 22.10 800 M Finale ev. Pernici, Tecuceanu; ore 22.20 800 F Finale ev. Coiro; ore 22.30 1500 M Finale; ore 22.45 1500 F Finale ev. Aprile

Dove vedere la manifestazione

Tre prime serate su Rai 2, copertura su RaiSport nel corso delle sessioni della mattina, per seguire al meglio questa edizione dei Mondiali indoor di atletica leggera. Le tre giornate della rassegna iridata indoor godranno di una copertura tv praticamente integrale, in chiaro, sui canali Rai. Il primo grande evento internazionale dell’atletica leggera in un 2024 di appuntamenti imperdibili sarà trasmesso non soltanto sul canale tematico RaiSport, ma anche sul canale generalista, a riprova dell’interesse sempre crescente per l’atletica: previste dirette serali su Rai 2 nella fascia 19.45-23 (dalle 20.30 alle 21 la linea passerà al Tg2, con Glasgow in onda su RaiSport) oltre a interviste, servizi e approfondimenti. I Mondiali al coperto si potranno seguire anche su RaiPlay in diretta streaming, a portata di smartphone, tablet e pc. Di seguito tutti gli orari del palinsesto Rai. Venerdì 1 marzo: 11-15.10 RaiSport; 19.40-20.30 Rai 2; 20.30-21 RaiSport; 21-23 Rai 2;

Sabato 2 marzo: 10.55-12.20 RaiSport, 14.05-14.50 RaiSport, 19.45-20.30 Rai 2, 20.30-21 RaiSport, 21-23 Rai 2; Domenica 3 marzo: 11-12.15 RaiSport, 12.30-14.50 RaiSport, 19.45-20.30 Rai 2, 20.30-21 RaiSport, 21-22.50 Rai 2

