Mondiali nuoto Doha 2024: il programma del 14 febbraio e dove vedere le gare in tv

Doha, 13 febbraio 2024 – Domani, mercoledì 14 febbraio, sarà la tredicesima giornata di gare ai Mondiali di Nuoto di Doha, in Qatar. Siamo alle ultime battute, o meglio alle ultime bracciate visto che la rassegna si chiuderà domenica 18. Mentre si sta chiudendo la storica giornata odierna con Simona Quadarella che ha compiuto un’impresa vincendo l'oro nei 1500 stile libero con una finale a dir poco strepitosa della tricampionessa europea in carica e dove il Settebello ha superato i vicecampioni in carica della Grecia per 11-10 e si giocherà la semifinale contro la Spagna, con la speranza di ritrovare una medaglia che, speriamo, possa essere anche migliore dell'argento di Budapest 22, è tempo di vedere cosa ci attende domani. Altra giornata ricchissima di eventi, a partire dalla pallanuoto femminile che aprirà le danze con le finali per i piazzamenti inferiori (Gran Bretagna - Kazakistan per l'11° posto alle 7) e che alle 12:30 vedrà in acqua il Setterosa contro l'Olanda nelle semifinali per decretare i piazzamenti dal 5° all'8° posto.

Poi tanto nuoto in corsia, a partire dalle batterie dei 50 dorso donne con Costanza Cocconcelli che sarà in acqua alle ore 7:30, ma anche con le batterie 100 e 200 stile maschili con Manuel Frigo e Alessandro Miressi nella prima gara e Alberto Razzetti nella seconda, in programma subito dopo le batterie femminili. Alle ore 9 naso virtualmente all'insù per la finale dei tuffi da 20 metri femminile con Elisa Cosetti che potrebbe essere tra le protagoniste. Nel pomeriggio ritornano in acqua Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio che alle 17 affronteranno la finale 800 stile libero. Paltrinieri si è qualificato nuotando in 7'47''38, 7° crono d'accesso, e sarà così protagonista in corsia uno, mentre De Tullio ha fatto meglio di tutti realizzando il miglior crono d'entrata alla finale con un 7'46''52 che, oltre a valere il piazzamento in corsia quattro, è il suo nuovo record personale. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17:53 e poi subito dopo, finale dei 200 farfalla maschili con Razzetti e Burdisso che potrebbero essere presenti per giocarsi una medaglia e poi la finale dei 50 rana con Martinenghi e Cerasuolo.

Il programma di domani, 14 febbraio

7.00 Pallanuoto donne – Gran Bretagna-Kazakistan

7.32 Nuoto – batterie 50 dorso donne

7.45 Nuoto – batterie 100 metri sl uomini

8.15 Nuoto – batterie 200 misti uomini

8.30 Pallanuoto donne – Cina-Nuova Zelanda

8.30 Nuoto – batterie 200 farfalla donne

8.45 Nuoto – batterie 4×100 mista

9.00 Tuffi grandi altezze – finale donne 20 metri

10.00 Pallanuoto donne – Australia-Canada

12.30 Pallanuoto donne – Olanda-Itali

14.00 Pallanuoto donne – Stati Uniti-Spagna

15.30 Pallanuoto donne – Ungheria-Grecia

17.02 Nuoto – finale 800 stile uomini

17.17 Nuoto – finale 200 stile donne

17.25 Nuoto – semifinale 100 stile

17.36 Nuoto – semifinale 50 dorso donne

17.53 Nuoto – finale 200 farfalla uomini

18.00 Nuoto – finale 50 rana uomini

18.15 Nuoto – semifinale 200 farfalla donne

18.30 Nuoto – semifinale 200 misti uomini

18.45 Nuoto – finale 4×100 mista mista

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.