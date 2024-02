Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domenica 4 febbraio e dove vedere le gare in tv

Milano, 3 febbraio 2024 - Continuano i Mondiali di nuoto 2024 di Doha, in Qatar. Dalla danza in vasca, al trampolino passando per la pallamano femminile e il nuoto di fondo, queste le discipline che terranno banco fino alle ore 18 (italiane) di domani. Aprirà le danze la pallanuoto con il match tra Kazakistan e Brasile, mezz'ora più tardi via anche al nuoto artistico femminile con i preliminari dove sarà impegnata la nostra Susanna Pedotti. Nella 10 kilometri maschile non ci sarà Gregorio Paltrinieri, visto che ha già la certezza di essere ai prossimi giochi di Parigi 2024, ma saranno presenti Domenico Acerenza e Dario Verani. Saranno assegnate anche altre medaglie, quelle del nuoto artistico acrobatico e il duo misto tecnico, ma anche il syncro dai tre metri maschile. Restando in tema tuffi, alle ore 8, nei preliminari della piattaforma femminile ci saranno le nostre Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli che vorranno conquistarsi un posto nella finale. Va ricordato che nella giornata di oggi, è arrivato l'ottavo posto nella 10 km di fondo per Arianna Bridi che strappa il pass per le Olimpiadi. Di seguito il programma completo di domani

Il programma di domenica 4 febbraio

Ore 7:00 Pallanuoto femminile: Kazakistan vs Brasile

Ore 7:30 Nuoto artistico: solo libero femminile – Preliminari

Ore 8:00 Tuffi: piattaforma femminile – Preliminari

Ore 8:30 Nuoto di fondo: 10 km maschile

Ore 8:30 Pallanuoto femminile: Cina vs Spagna

Ore 10:00 Nuoto artistico: Acrobatic Routine – Finale

Ore 10;00 Pallanuoto femminile: Grecia vs Francia

Ore 11:30 Tuffi: syncro dai tre metri maschile – Finale

Ore 11:30 Pallanuoto femminile: Australia vs Singapore

Ore 18:00 Nuoto artistico: duo misto tecnico – Finale

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.