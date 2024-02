Mondiali nuoto Doha 2024: gli italiani in gara il 16 febbraio e gli orari tv

Doha, 15 febbraio 2024 - Sedicesima giornata di gare, terzultima, in arrivo ai Mondiali di nuoto di Doha 2024. Siamo ormai alle battute conclusive di questa kermesse e gli atleti italiani, che stanno facendo incetta di medaglie (ultimo il bronzo a Paltrinieri negli 800 stile e gli argenti a Razzetti e Martinenghi), vogliono continuare a dire la loro. Sarà una giornata, quella di domani (venerdì 16 febbraio, ndr), dedicata principalmente al nuoto in corsia e alla pallanuoto femminile. Si comincia alle 7:30 con le batterie dei 100 farfalla dove scenderà in acqua Gianmarco Sansone, vincitore degli ultimi Assoluti di Riccione. La mattinata proseguirà poi con il Setterosa che si giocherà la finale settimo/ottavo posto. Le ragazze sono uscite sconfitte dal match contro l'Olanda e dovranno affrontare nuovamente il Canada e l'obiettivo, oltre a un maggiore posizionamento nella classifica finale, è quello di strappare una quota Olimpica per i prossimi Giochi di Parigi. Ai Mondiali, di quote in palio per il torneo femminile, ce ne sono due e vanno in base al piazzamento finale. Tra le squadre che ancora non l'avevano prima dell'inizio della rassegna iridata, l'Ungheria ha la certezza di classificarsi davanti a tutte visto che ha raggiunto la finale, mentre l'altra andrà alla vincitrice appunto tra Italia e Canada. Gli ultimi italiani in acqua in prima mattina saranno Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Filippo Megli e Alessandro Ragaini nella batteria 4x200 stile poco prima delle 9 e, subito dopo, Simona Quadarella nella batteria 800 stile femminile. Un altro appuntamento da non perdere sarà la finalissima di pallanuoto femminile tra gli Stati Uniti e l'Ungheria alle ore 15:30 con le americane che partono favorite, ma attenzione perché il cammino delle avversarie in questi Mondiali è stato davvero notevole. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità, eventuale, di rivedere in acqua atleti azzurri: alle 17 la finale dei 100 stile libero con Chiara Tarantino che dovrebbe qualificarsi, poi poco prima delle 18 altre due finali: i 200 rana femminili con Francesca Fangio e i 200 dorso uomini con Lorenzo Mora.

Il programma completo di domani, venerdì 16

7.30 Nuoto – batterie 100 farfalla uomini

7.50 Nuoto – batterie 200 dorso donne

8.00 Pallanuoto donne – Canada-Italia

8.10 Nuoto – batterie 50 stile uomini

8.30 Nuoto – batterie 50 farfalla donne

8.49 Nuoto – batterie 4×200 stile uomini

9.07 Nuoto – batterie 800 stile donne

9.30 Pallanuoto donne – Spagna-Grecia

14.00 Pallanuoto donne – Australia-Olanda

15.30 Pallanuoto donne – Stati Uniti-Ungheria

17.02 Nuoto – finale 100 sl donne

17.10 Nuoto – semifinali 100 farfalla uomini

17.20 Nuoto – semifinali 200 dorso donne

17.40 Nuoto – semifinali 50 sl uomini

17.49 Nuoto – finale 200 rana donne

17.59 Nuoto – finale 200 dorso uomini

18.08 Nuoto – finale 200 rana uomini

18.15 Nuoto – semifinali 50 farfalla donne

18.30 Nuoto – finale 4×200 stile uomini

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.