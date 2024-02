Mondiali nuoto Doha 2024: il programma del 10 febbraio e dove vedere le gare in tv

Doha, 9 febbraio 2024 - Continuano le gare ai Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar, domani sarà il day 9. Dunque, andiamo ad analizzare il programma di sabato 10 febbraio, mentre volge al termine un'altra giornata importante per noi italiani ai Mondiali di nuoto, dove la squadra Azzurra ha chiuso le gare di nuoto artistico strappando il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie al quinto posto e dove il Settebello ha battuto la Romania dell'ex mancino azzurro Bodgan Rath per 16-10 accedendo così agli ottavi di finale per giocarsi sia il passaggio ai quarti, sia il pass per Parigi. Tanta pallanuoto femminile, ma senza il Setterosa che è già sicuro dei quarti di finale grazie alla vittoria di giovedì 8 contro il Canada, ma anche nuoto artistico con la finale del duo tecnico libero e poi saranno assegnate le medaglie anche nei tuffi da piattaforma maschile e nel sincronizzato misto dai tre metri. La giornata si aprirà alle sette di mattina con Brasile contro Francia nella pallanuoto, poi dopo un'ora sarà l'ora, in caso di qualificazione, di Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen nella semifinale di tuffi dalla piattaforma. I due italiani cercheranno di arrivare a giocarsi la finalissima che, eventualmente, si disputerà sempre domani alle ore 16:30. Chi è sicuro di giocarsi una medaglia è il duo Pellacani - Santoro che alle 11:30 vorranno provare a portare a casa un metallo pesante nel sincro misto dai tre metri. Nella restante parte della programmazione tanto spazio alla pallanuoto femminile, tra le varie sfide spicca quella tra Kazakistan e Grecia perché chi vincerà questa gara di play-off affronterà poi l'Italia ai quarti di finale. Nelle altre sfide dell'Aspire Dome le altre nazionali si contenderanno sia l'accesso ai quarti, dove oltre l'Italia è già presente la Spagna, l'Ungheria e gli USA, ma anche le posizioni in fondo al tabellone. Di seguito il programma completo della giornata di domani e l'indicazione su dove poter seguire tutte le gare in diretta televisiva.

Il programma di sabato 10 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile: Brasile vs Francia

07.30 Nuoto artistico: duo tecnico libero – Finale

08.00 Tuffi: piattaforma maschile – Semifinale

08.30 Pallanuoto femminile: Singapore vs Sudafrica

10.00 Pallanuoto femminile: Olanda vs Cina

11.30 Tuffi: sincro misto dai tre metri – Finale

14.00 Pallanuoto femminile: Kazakistan vs Grecia

15.30 Pallanuoto femminile: Australia vs Gran Bretagna

16.30 Tuffi: piattaforma maschile – Finale

17.00 Pallanuoto femminile: Nuova Zelanda vs Canada

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.