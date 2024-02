Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani e dove vedere le gare in tv

Doha, 8 febbraio 2024 - In arrivo l'ottava giornata di gare ai Mondiali di nuoto a Doha, in Qatar. Pallanuoto maschile, nuoto artistico e tuffi da trampolino tre metri, queste le gare che dalle ore 7 del mattino (italiane) fino alle 18:30 ci terranno compagnia, solo tre discipline ma un programma che come sempre è ricchissimo. Dopo una giornata dove l'Italia del nuoto libero nella staffetta 4x1500 metri è stata beffata all'ultimo dall'Australia che ci ha relegati al secondo posto, continueranno a essere tanti i nostri atleti impegnati nelle gare. Per quanto riguarda la pallanuoto, che domina il programma di giornata con ben otto partite, l'appuntamento con i ragazzi di Sandro Campagna è alle ore 10 contro la Romania. Il Settebello vorrà vendicare la sconfitta subita mercoledì contro l'Ungheria ai tiri di rigore per 15-14. Dall'altra parte c'è la Romania, una nazionale insidiosa ma con meno talento rispetto ai nostri Azzurri che, comunque, non dovranno prendere sotto gamba il match. Rimanendo in tema pallanuoto, nel primo pomeriggio alle ore 15, molto interessante la sfida tra due delle nazionali più forti al mondo: Serbia e USA. Oltre alla pallanuoto però terranno banco anche i tuffi dal trampolino tre metri femminili: alle ore 8 la semifinale con le nostre Chiara Pellecani ed Elena Bertocchi che si giocheranno le loro chance di finale che, eventualmente, si disputerà alle ore 16:30 sempre domani. Tuffi anche per gli uomini, ma da piattaforma, con i preliminari che vedranno Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen cercare di passare al turno successivo. Poco prima di pranzo, alle ore 12, ci sarà l'importantissima finale di nuoto artistico a squadre, programma libero. In palio per gli Azzurri c'è l’accesso ai Giochi Olimpici, cosa che l’Italia non vorrà fallire, considerando il combinato degli score nelle altre due discipline, acrobatico e tecnico. Dunque, nonostante le sole tre discipline si preannuncia un'altra giornata che ci terrà incollati al televisore. Di seguito il programma completo di domani e dove poter seguire tutte le gare in diretta tv.

Il programma di domani, venerdì 9 febbraio

07.00 Pallanuoto: Montenegro vs Giappone (gironi) 07.30 Nuoto artistico: duo misto libero – Preliminari 08.00 Tuffi: trampolino 3 metri donne – Semifinale 08.30 Pallanuoto: Kazakistan vs Ungheria (gironi) 10.00 Pallanuoto: Romania vs Italia (gironi) 10.30 Tuffi: piattaforma maschile – Preliminari 11.30 Pallanuoto: Australia vs Spagna (gironi) 12.00 Nuoto artistico: programma libero squadre – Finale 14.00 Pallanuoto: Sudafrica vs Croazia (gironi) 15.30 Pallanuoto: Serbia vs USA (gironi) 16.30 Tuffi: trampolino tre metri donne – Finale 17.00 Pallanuoto: Grecia vs Francia (gironi) 18.30 Pallanuoto: Brasile vs Cina (gironi)

Dove seguire i Mondiali di nuoto in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.