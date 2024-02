Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 9 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 8 febbraio 2024 – I Mondiali di nuoto Doha 2024 portano un'altra medaglia all'Italia, che si assicura l'argento nella staffetta 4x1500 mixed, con il conteggio totale che sale quindi a 5. La spedizione azzurra proverà a rimpinguare il bottino nella giornata di venerdì 9 febbraio, che avrà in programma tuffi, pallanuoto maschile e nuoto artistico. Si aprirà alle 8 (ora italiana, le 10 in Qatar) con il trampolino tre metri donne: si tratterà di una semifinale in cui ci saranno Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che eventualmente andranno a caccia di medaglie alle 16.30 della stessa giornata. Alle 10 tornerà in vasca il Settebello, che sfiderà la Romania nell'ambito del Gruppo D: l'obiettivo sarà provare a cancellare subito la delusione lasciata dalla sconfitta patita ai rigori contro l'Ungheria, tra l'altro con tanti rimpianti per il doppio vantaggio dilapidato nei minuti conclusivi. Alle 10.30 i riflettori si sposteranno sulla piattaforma maschile, con Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen impegnati nei preliminari, mentre alle 12 tornerà di scena il nuoto artistico, in queste ore protagonista anche con un inatteso crossover con il Festival di Sanremo grazie alla coreagrafia di 'Apnea', canzone di Emma in gara proprio all'Ariston: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino proveranno a giocarsi una medaglia nel programma libero squadre. Poi, appunto, alle 16.30 la giornata azzurra potrà proseguire con la finale del trampolino tre metri donne: a Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi il compito di provare a tramutare una chance in un'occasione concreta per rimpinguare il medagliere.

Gli italiani in gara venerdì 9 febbraio (ora italiana)

08.00 - Tuffi: trampolino 3 metri donne - Semifinale (Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi)

10.00 - Pallanuoto maschile: Romania-Italia (Preliminari, Gruppo D)

10.30 - Tuffi: piattaforma maschile - Preliminari (Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen)

12.00 - Nuoto artistico: programma libero squadre - Finale (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino)

16.30 - Tuffi: trampolino tre metri donne - Finale (eventuali Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay e su RaiPlay 3 per quanto riguarda la sessione mattutina dei tuffi.

