Goggia posta una foto della ferita sulla gamba operata: presto sarà dimessa

Milano, 8 febbraio 2024 – Prossima alle dimissioni dalla clinica 'La Madonnina' di Milano dopo l’intervento alla gamba, Sofia Goggia oggi ha postato sul suo profilo Instagram la fotografia dei punti della caviglia destra operata a seguito dell'infortunio di lunedì scorso durante un allenamento di slalom gigante sulle nevi di Ponte di Legno. Nella foto c'e' anche il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica della Fisi che disinfetta la zona operata. Sofia ha scritto, "sempre al mio fianco", e il medico ha risposto "sempre".

La regina azzurra della discesa libera ha riportato la frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. La campionessa bergamasca ha poi postato alcune foto in sequenza che ricordano la compagnia di squadra in nazionale Elena Fanchini scomparsa esattamente un anno fa, scrivendo "le persone che ho amato rimarranno sempre nel mio cuore. E tu sei una di queste”. La Goggia sta già effettuando sedute di fisioterapia ‘passiva’ in attesa di poter appoggiare il piede a terra, tra almeno un mese. Poi potrà partire il programma di recupero attivo: servirà qualche mese perché possa scendere ancora in pista, ma questo potrebbe avvenire all’inizio della prossima stagione di Coppa del Mondo.