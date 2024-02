Sci, Shiffrin rinuncia a Soldeu: “Il ginocchio non sopporta il carico di gara”

Bologna, 8 febbraio 2024 - Mikaela Shiffrin salterà anche la tappa di Soldeu. Dopo la caduta in discesa Cortina d’Ampezzo e violenta botta al ginocchio, la campionessa americana non è ancora pronta per il ritorno in gara e ha deciso di saltare anche il gigante e lo slalom in programma in Andorra sabato e domenica. Shiffrin non vuole prendere rischi nonostante il ginocchio non abbia subito lesioni, ma la condizione non è ancora sufficiente per una gara di alto livello. E’ stata la stessa Mikaela a comunicarlo sui social a due giorni dal via della tappa di Soldeu, dove sarà assente anche Sofia Goggia dopo la caduta in allenamento che le ha procurato la frattura della tibia e del malleolo: “Desidero ringraziare tutti per il sostegno ricevuto e mando un saluto a tutti coloro che sono fermi, compresa Sofia Goggia che è stata l’ultima della lista - ha scritto Mikaela - Si è parlato molto di sicurezza in questi ultimi tempi e la quantità di infortuni è stata elevata, da parte mia concordo con tutti coloro che hanno chiesto di venire incontro alle richieste degli atleti”.

Occhio alla stanchezza. Mio ginocchio non ancora al top

Per Mikaela Shiffrin anche la stanchezza sta giocando un ruolo importante nelle cadute nei conseguenti infortuni degli sciatori di punta, un po’ come successo al suo compagno Aleksander Aamodt Kilde, caduto a Wengen in un trittico di impegni che ha messo a dura prova il fisico degli sciatori: “Penso sia troppo, la stanchezza a questo punto della stagione gioca un ruolo importante negli infortuni visti di recente, compreso il mio”, l’analisi dell’americana. Nella sfortuna della sua caduta a Cortina, però, il ginocchio è rimasto intatto nonostante la brutta botta. Shiffrin può tornare in gara da qui a fine stagione ma non lo farà a Soldeu sabato e domenica: non è pronta. “Mi sento meglio ogni giorno ma ad Andorra non ci sarò - l’annuncio di Shiffrin - Ho tanti bei ricordi a soldeu ma il mio ginocchio non riesce ancora a sopportare un carico di gara. Mi serve più tempo”. Da valutare allora un eventuale ritorno per Crans Montana dal 16 al 18 febbraio, in cui però sono fissate tre gare veloci e non è detto che Mikaela voglia rischiare: “Il ginocchio non ha subito danni gravi al legamento e la struttura è integra, stiamo cercando di gestire la distorsione al collaterale e la contusione ossea che già si era presentata a Levi”. Nonostante tutto Shiffrin è ancora in testa alla classifica di Coppa del mondo con 1209 punti, ma Lara Gut Behrami ha sfruttato le ultime gare per rientrare a meno 95, tuttavia l’americana non vuole affrettare il rientro: “La caduta ha causato parecchio stress a tutta la gamba e tanto dolore, fortunatamente tutto è rimasto integro ma devo avere pazienza e c’è molto in gioco in questa stagione. Voglio assicurarmi che il ginocchio sia forte e stabile quando tornerò al cancelletto”. Leggi anche - Mondiali nuoto, l'Australia beffa l'Italia in volata MANUEL MINGUZZI