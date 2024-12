Montevarchi ancora a secco. Scontro diretto amaro per Lelli

SAN DONATO TAVARNELLE

2

MONTEVARCHI

0

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Gistri, Carcani (76’ Dema), Falconi (80’ Cellai), Maffei, Bruni, Calonaci (86’ Bianchini), Borgarello, Doradiotto ((73’ Menga), Sylla, Manfredi (46’ Pecchia).

All. Bonuccelli.

MONTEVARCHI: Testoni, Picchi (60’ Borgia), Ciofi, Bontempi (86’ Casagni), Priore, Sesti, Martinelli, Vecchi (86’ Artini), Saltalamacchia, Franco , Boncompagni.

All. Lelli.

ARBITRO: Noce di Genova.

RETI: 17’ Carcani, 19’ Manfredi.

TAVARNELLE - Con la vittoria in casa al Pianigiani, il San Donato Tavarnelle prova a riemergere dalla paludi della parte bassa della classifica. Con la sconfitta, il Montevarchi, invece, sente le sabbie mobili dei play out muoversi sotto i suoi piedi. È stata una partita nervosa, con sei ammoniti a dimostrazione di quanto la posta in palio fosse sentita e di come quei tre punti fossero davvero preziosi. Nei minuti iniziali che i chiantigiani danno il meglio di loro stessi: prima con un cross di Sylla disinnescato da Franco, poi Calonaci sfiora il gol di testa. Quindi Doradiotto ha due belle occasioni non sfruttate: la prima di testa termina a lato di un soffio, e l’altra sul secondo palo che finisce fuori. Il pressing del San Donato Tavarnelle mette alle corde il Montevarchi, reo di non essere con la testa alla partita, e al 17’ capitola. La formazione di mister Bonuccelli trova il gol con Carcani che riceve palla, la controlla e di destro insacca. L’esultanza del gol si amplifica dopo soltanto due minuti. È il 19’ quando lo stesso Carcani batte una punizione dalla tre quarti sinistra. Sul traversone Manfredi svetta di testa e insacca. L’Aquila Montevarchi è come un pugile suonato, prova a reagire. Ciofi e Boncompagni tentano la via della porta, ma non riescono neppure a inquadrarla. Nella ripresa il Montevarchi stringe i ranghi, la gara si fa più equilibrata ma non ci sono grandi emozioni.