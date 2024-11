Motociclismo, Dalla Porta saluta da numero due d'Europa: “Grazie al mio team”

Prato, 29 novembre 2024 - “Sono arrivato secondo nel Junior GP Stock con sei round disputati su sette Ci tengo tanto a ringraziare le persone che mi sono state vicine quest’anno e chi è arrivato senza aspettative e mi ha aiutato in qualche modo. Congratulazioni al mio team, il GV Racing, e a Mario Mayor per la grande stagione e il titolo”. Lorenzo Dalla Porta ha così salutato il suo ormai ex-team commentato il suo rendimento in questo 2024 ormai andato agonisticamente in archivio, per quanto riguarda il motociclismo. Nel corso della stagione, il pilota è tornato a vincere gare come non gli accadeva ormai da cinque anni, fra la Dunlop Cup e lo Stock Junior GP. Ha corso in tre diverse competizioni, includendo anche le tappe del Supersport disputate (con il nono posto conquistato in Francia e 9 punti complessivi). Il meglio di sé lo ha dato nella Stock, laureandosi vice-campione europeo con 102 punti alle spalle del giovanissimo spagnolo Mario Mayor. Si è classificato terzo nell'ultima gara in Portogallo pochi giorni fa, precedendo proprio Mayor. Quest'ultimo ha corso tuttavia una gara in più rispetto a Dalla Porta e anche per questo è difficile pensare che non possa esserci almeno una punta di rammarico per la consapevolezza di non aver potuto competere ad armi pari (in quanto il ventisettenne montemurlese saltò quella gara a causa del concomitante impegno nel Campionato Italiano Velocità). Lo sguardo deve ad ogni modo andare al futuro: nella prossima annata Lorenzo passerà dalla Yamaha alla Ducati V2 dell'SGM Tecnic Racing Team, con cui ha trovato un accordo di recente per correre nel Campionato Italiano Velocità 2025. E l'obiettivo non può che essere uno: dopo il titolo europeo sfiorato, il titolo italiano è un obbligo.

G.F.