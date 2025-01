Motogp. La Ducati ’in pista’ a Madonna di Campiglio. Bagnaia e Marquez svelano la nuova Desmo

Nuova moto, nuove tute e prima stretta di mano. Da compagni di team, ma anche da avversari (entrambi sono i superfavoriti nella corsa al titolo 2025): tutto questo a Borgo Panigale per lo shooting fotografico d’inizio stazione, poi – ieri – Pecco Bagnaia e Marc Marquez si sono trasferiti a Madonna di Campiglio, dove, per le prossime 48 ore andrà in scena Campioni in Pista, il raduno pre-Mondiale di Ducati. L’abbinamento motori-sci con cui ogni anno la Rossa accende la stagione della MotoGp. E oggi alle 11 Pecco e Marc alzeranno il velo dalle Desmosedici Gp25. Tanta la curiosità per scoprire quale sarà il look della nuova Ducati, moto sviluppata nei mesi scorsi e degna erede delle Desmo precedenti che hanno portato al Mondiale, Bagnaia e Martin (con la Ducati del team Pramac).

Riccardo Galli