Nel 2028 gare tra Sondrio, Veneto e Trentino usando gli stessi impianti Milano-Cortina. Dolomiti-Valtellina: ecco i Giochi giovanili

Bis a cinque cerchi per le Alpi italiane. Da Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali giovanili. La Valtellina sarà il palcoscenico degli ’Yog’, in programma dal 15 al 29 gennaio 2028. La manifestazione comprenderà tutti e sette gli sport olimpici invernali: biathlon, bob, curling, hockey su ghiaccio, slittino, pattinaggio e sci. Sette delle undici sedi proposte per gli Youth Olympic Games saranno già utilizzate nel 2026 nei tre cluster in Valtellina, Trentino e Cortina: la pista Stelvio di Bormio per lo sci alpino, l’Aerials & Mogul Park di Livigno e lo Snow Park di Livigno per freestyle e snowboard, lo Sliding Centre di Cortina per bob, skeleton e slittino, lo Stadio del salto di Predazzo, lo Stadio dello sci di fondo di Tesero e lo Stadio Olimpico di Cortina per il curling.

Nessun atleta resterà a più di un’ora di distanza dalla propria sede, con sette delle undici sedi a meno di 15 minuti dai rispettivi villaggi. Un evento il cui budget, come spiegato dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sarà "di circa 65 milioni al quale concorre per 22.5 milioni il Governo e per pari importo, pro quota, Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento".