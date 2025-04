Nicolò Martinenghi brilla agli Assoluti Primaverili: qualificato per i Mondiali di Singapore

La cura veronese funziona, almeno per il momento: Nicolò Martinenghi torna dagli Assoluti Primaverili di Riccione con due pass in tasca. In vista dei Mondiali di Singapore, vero appuntamento dell’anno (27 luglio-3 agosto), l’azzurro ha ottenuto i tempi necessari per la rassegna nei 100 rana, distanza in cui è campione olimpico e nei 50. Non è un fattore da poco considerando che proprio i 50 sono stati inseriti, da qualche settimana, nel programma dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il lombardo, da alcuni mesi a Verona con coach Matteo Giunta, ha nuotato nell’ultimo giorno di gare in 27.16, piazzandosi davanti a Simone Cerasuolo e a Ludovico Blu Art Viberti. Dalla rassegna di Riccione, torna con qualche certezza in più anche il bronzo olimpico di Tokyo 2020, nei 200 farfalla e nella staffetta 4x100 mista, Federico Burdisso (nella foto). Dopo un triennio non semplice, il pavese è riuscito a tornare sul podio. Il 24enne, atleta dell’Esercito, ha conquistato il titolo italiano nei 100 farfalla con il crono di 51.83. Non si è detto pienamente soddisfatto, ma comunque fiducioso e contento: "Evidentemente adesso valgo questo tempo, che non è eccezionale. Sono comunque contento di aver vinto: ci voleva". Burdisso, a settembre, è tornato ad allenarsi a Gubbio, con il suo storico coach, Simone Palombi, che lo portò proprio sul podio olimpico. Il pavese non ha centrato il pass per i Mondiali, ma nulla è ancora perduto: un’altra occasione ci sarà al Settecolli di Roma.

Giuliana Lorenzo