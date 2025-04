Npsg Trading Logistic sfida la capolista Upc Camaiore al PalaMariotti

Match ostico per la Npsg Trading Logistic che nel turno infrasettimanale, il 27° del campionato di volley maschile Serie B, stasera alle 21.00 ospiterà al "PalaMariotti" l’Upc Camaiore. Contro l’attuale capolista, che finora ha collezionato ben 57 punti, lasciando ben poco scampo agli avversari, gli spezzini dovranno tirare fuori dal cilindro una prestazione di altissimo livello per onorare sempre più una stagione già al momento piuttosto gratificante. All’andata furono i lucchesi ad avere la meglio, ma oggi i ragazzi di Parisi proveranno a sfruttare il fattore campo e il calore del proprio pubblico per invertire i favori dei pronostici. Pur consapevoli di avere di fronte una vera e propria corazzata, ben strutturata in ogni reparto, in cui anche l’ex Gianmaria De Muro sta disputando un’ottima annata, i biancazzurri non partiranno intimoriti, ma anzi motivati a dimostrare il proprio valore.

La recente vittoria contro il Volley Modena ha dato nuovo entusiasmo nell’ottica di concludere alla grande la stagione. A quattro giornate dal termine l’obiettivo sarà quello di provare a migliorare il sesto posto in classifica, anche se il calendario non sarà agevole, visto che nel turno successivo dovranno vedersela contro la vicecapolista Lupi Santa Croce Pisa. A dirigere il delicato match sarà la coppia arbitrale Gennari-Albinetti.

A completare la giornata saranno: Jumboffice Fi-Volley Modena, Cecina Li- Lupi Pontedera, Vvf Re-Volley Sassuolo, Volley Firenze-Arno Pi, Volley Parma-Ama S. Martino, Volley Grosseto- Lupi S. Croce Pi. Riposa: Cus Ge.

Ilaria Gallione