Numeri a confronto. Zauli-Formisano. Ora il Curi è ok

Venti partite disputate, appena 23 punti in classifica. Il rendimento del Grifo in questa stagione è stato piuttosto modesto. Anche il cambio in panchina non ha portato, al momento, grandi scossoni. C’è da dire che la stagione biancorossa è stata scandita da una lunga lista di indisponibilità, assenze che hanno caratterizzato sia la gestione Formisano che quella attuale di Zauli.

Sono undici le gare con Formisano, con 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, 13 punti all’attivo, 13 gol segnati e 13 subiti. Con Zauli i grifoni in campionato hanno invece disputato 9 partite, con 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, 10 punti all’attivo, 12 gol segnati e 13 subiti.

Si alza con Zauli, ma solo leggermente, la quota-gol fatti, mentre si abbassa quella delle rete subite, di più rispetto a prima. C’è una nota che comunque contraddistingue Zauli: il rendimento casalingo. Con l’avvento dell’ex Crotone i biancorossi al Curi hanno conquistato due vittorie e due pareggi, nessuna sconfitta. Successi con Arezzo e Campobasso, pareggi, invece, con la Ternana e la Pianese. Magro il bottino lontano da casa, con tre sconfitte e due pareggi.