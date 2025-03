Numeri. Perugia, cambiano gli allenatori. Giunti sempre al centro del progetto

PERUGIA Giovanni Giunti, grifone fino al 2028, è il giocatore più utilizzato in questo campionato. Sono cambiati ben tre allenatori durante la stagione ma il centrocampista classe 2005, che a gennaio ha rinnovato nelle scorse settimane con il Perugia fino al 2028, è stato finora il giocatore più impiegato della rosa biancorossa, escluso Gemello (come riporta calciogrifo).

Nella graduatoria degli stakanovisti del Grifo, dopo il portiere ex Torino (2.790 in campo), si colloca il mediano di Fano con ben 2.272 minuti giocati tra campionato e Coppa Italia. Terzo posto per Giraudo (2.216), quarto per Torrasi (2.152) e quinto per Montevago (2.096). Giunti in campionato ha totalizzato 28 presenze, di cui 22 da titolare e 6 da subentrato.

Dall’arrivo di Cangelosi il classe 2005 non ha saltato nemmeno un minuto nelle gare contro Entella, Ascoli, Milan Futuro e Torres. E sarà così anche in occasione della prossima sfida contro il Legnago Salus che vede l’allenatore biancorosso a corto di centrocampisti.

Ma Giunti non è stato protagonista solo in campionato in questa stagione di luci e ombre per il Grifo ma non per il centrocampista. A completare il quadro del giocatore ci sono poi le tre presenze in Coppa Italia, 2 da titolare e una da subentrato. Dopo le 10 presenze dello scorso anno, questa stagione per Giunti è quella del salto di qualità.