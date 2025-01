NUOTO, brilla la squadra di loreto in coppa. Splendida Nandi Ars

Splendida Nandi Ars Loreto alla fase regionale della Coppa Caduti di Brema di nuoto. Il 2024 si è chiuso nel migliore dei modi, per i giovani nuotatori loretani, che hanno ottenuto un risultato storico, trionfando nella prestigiosa Coppa Caduti di Brema nella vasca di Ascoli Piceno. Grazie a questo risultato, la squadra loretana ha vinto la serie B nazionale (a squadre) ed è stata incoronata come la più forte delle Marche. La competizione ha una formula che prevedeva per le società la possibilità di schierare un solo atleta in ogni specialità. Alla fine il sodalizio loretano ha registrato il primo posto nella classifica generale combinata – che non fa classifica, a livello nazionale, ma che dimostra la qualità della performance della Nandi Ars –, arrivando davanti al Team Marche e alla Fanum Fortunae Nuoto. Lucia Principi (17 anni), Serena Marconi (18 anni), Federica Petrini (18 anni) e Giada Del Medico (18 anni) hanno dominato nella classifica femminile. Mentre al maschile Filippo Mazzieri (18 anni), Leonardo Ugolini (17 anni), Emanuele Costanza (18 anni) e Matteo Busilacchi (16 anni) sono arrivati secondi, dietro al Team Marche dell’olimpionico Alessandro Ragaini. Inoltre va evidenziata la prestazione di Lucia Principi che nei 200 misti ha fatto registrare il tempo di 2’14"06, migliorando di oltre due secondi il record regionale assoluto che resisteva da ben quindici anni e che apparteneva a Valentina Lucconi. Insomma la Nandi Ars Loreto ha coronato un sogno.