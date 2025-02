Nuoto di fondo. Coppa del Mondo. Gabbrielleschi in acqua in Egitto

In Egitto alla ricerca di se stessa: della campionessa che è. Giulia Gabbrielleschi esordirà in Coppa del Mondo di nuoto di fondo venerdì 21 febbraio: dalle 13.30, infatti, nuoterà a Soma Bay, splendida località sul Mar Rosso tra Hurgada e Marsa al Alam. Dopo un periodo di preparazione a Sharm el-Sheikh, domani si sposterà assieme all’Italfondo a Soma Bay, dove gareggerà nella 10 chilometri in acque libere e, probabilmente, sabato nella staffetta mista con i compagni azzurri (dalle 12.30). Una prova iridata che potrebbe rappresentare una sorta di rinascita. Accanto a lei anche il suo tecnico alla Nuotatori Pistoiesi, Massimiliano Lombardi che, com’è suo costume, vola basso.

"Qual è la sua condizione atletica? Non parliamo di condizione: vediamo quello che succede". Come dire, c’è tempo per valutare, ora lasciamola libera di esprimersi, nel bene e nel male. Le rivolge il classico in bocca al lupo, il presidente della "Pistoiesi", Giancarlo Lotti. "Gabbrielleschi non ha più bisogno di dimostrare niente: da tempo, sappiamo quello che vale. Auspichiamo che si diverta facendoci divertire. Conosciamo il carattere, la dedizione alla causa, la volontà, l’impegno, la classe". Quest’anno la Coppa del mondo proporrà altre tre prove: Ibiza, in Spagna, Setubal, in Portogallo e la tappa nostrana a Golfo Aranci.

GB