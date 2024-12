Nuoto. Futura, la vasca di Firenze porta tre medaglie. Bene anche le staffette

Pochi giorni fa, a Firenze si è svolta la decima edizione del "Torneo degli Auguri", diventata ormai una "classica" del nuoto toscano nel periodo natalizio. Bene i nuotatori e le nuotatrici della Futura, che nel complesso hanno ben figurato e sono riusciti a tornare a casa con tre medaglie. Sugli scudi è indubbiamente salita Anna Lise Bertini, capace di salire sul gradino più alto del podio sia nei 50 delfino che nei 50 stile. La compagna di squadra Diletta Malpaganti è invece scesa in vasca nei 100 bronzo, riuscendo a conquistare una medaglia di bronzo, mentre Alessandro Farinacci si è classificato quarto nei 50 rana sfiorando la "top three". Bene anche le staffette: quella femminile composta da Malpaganti Diletta e Bertini, oltre a Giorgia Gheri ed Emma Tempesti si è posizionata al quarto posto, mentre quella maschile composta da Farinacci, Francesco Venturini, Edoardo Piemonte e Tommaso Tarocchi è finita decima. Buoni anche i riscontri fatti registrare infine da Samanta Lila, Samuele Pecori, Alessandro Righi, Leonardo Querci, Giulio Sagliocco, Leone Tempestini e Luca Romanelli. Per i ragazzi e le ragazze del presidente Roberto Di Carlo sta andando in archivio un anno rivelatosi soddisfacente ma funestato dalla scomparsa del direttore tecnico Alessandro Castagnoli. Il club potrebbe dedicargli la prossima edizione del "Torneo Città di Prato", che dovrebbe tenersi fra i prossimi mesi di maggio e giugno. Anche se il sogno è di far sì che la nuova piscina di Iolo possa portare il suo nome.