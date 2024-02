Nuoto, Paltrinieri fuori dalla finale dei ‘suoi’ 1.500 ai Mondiali

Doha, 17 febbraio – Paltrinieri fuori dalla finale dei suoi 1.500 stile, la sua gara di elezione in corsia, quella che l’ha reso campione olimpico a Rio e per tre volte campione iridato. Succede ai Mondiali a Doha, dove Greg paga un eccessivo rilassamento nella batteria della mattina e chiude in 14’55”19, tempo che per 21 centesimi l’esclude dall’ultimo atto e dalla caccia alle medaglie. Il 29enne carpigiano, recordman di medaglie ai Mondiali per l’Italia, è stato preceduto nel finale dall'irlandese Daniel Wiffen (14'54"29) e dal turco Kuzey Tuncelli (14'54"98). Il nuotatore di Carpi chiude il Mondiale nella capitale del Qatar con il bronzo negli 800 sl e l'argento nella staffetta del nuoto in acque libere. Un bottino non indifferente per qualsiasi altro atleta, ma non per lui. E ora si avvicinano i Giochi di Parigi, con Greg che cerca l’en plein tra acque libere e corsia. Ma dovrà probabilmente fare un ragionamento sulle forze da dosare, perché sia nel fondo che in vasca il livello degli avversari è sempre altissimo e anche le batterie si nuotano su grandi tempi, andando a togliere energie preziose.