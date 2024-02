Mondiali di nuoto 2024, pioggia di medaglie per l’Italia: a podio Paltrinieri, Razzetti e Martinenghi

Doha (Qatar), 14 febbraio 2024 – Gregorio Paltrinieri, l’uomo che non guarda “più tanto alle medaglie ma alle emozioni” ha vinto il bronzo negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha con il tempo di 7:42.98 e apre un pomeriggio di gioie azzurre. Poco dopo arrivano due argenti, l’uno in fila all’altro: Alberto Razzetti lo conquista nella finale dei 200 delfino, secondo anche Nicolò Martinenghi nei 50 rana.

Bronzo a Paltrinieri

L'azzurro che era in testa fino alla penultima vasca è stato superato nel finale dall'irlandese Daniel Wiffen, oro in 7:40.94, e dall'australiano Elijah Winnington argento in 7:42.95.

Per Paltrinieri è il nono podio al mondiale in carriera. L'altro azzurro Luca De Tullio ha chiuso in settima posizione.

"Non guardo più tanto alle medaglie, se arrivano o no, ma alle emozioni e alle sensazioni. Quando trovo belle sensazioni ed emozioni mi scatta qualcosa dentro. Oggi le ho trovate e sono felice". Ha detto Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport il bronzo mondiale negli 800 stile libero conquistato all'Aspire Dome di Doha. "Ero un po' morto in fondo, ho fatto fatica nell'ultimo 100, ma stata una bella gara", ha concluso il fuoriclasse azzurro.

Argento a Razzetti e Martinenghi

E' il fatti il primo podio per l'Italia in questa disciplina in un mondiale. Razzetti ha chiuso in 1:54.65, dietro al giapponese Tomoru Honda, oro con il crono di 1:53.88. Il bronzo è andato all'austriaco Martin Espernberger in 1:55.16.

Emozioni vere per Razzetti, che ha sfiorato l'oro, chiudendo in 26"39 alle spalle dell'australiano Sam Williamson, che conquista il titolo mondiale in 26"32. Bronzo per lo statunitense Nic Fink in 26"49. Sesto posto per l'altro azzurro Simone Cerasuolo con il crono di 26"93.