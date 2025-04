Nuoto. Una fantastica Leu si porta a casa due medaglie nelle gare di Criteria 2025

Un oro e un argento per Emmanuela Leu, l’atleta del Club Nautico di Marina, che ai Criteria 2025 (i campionati italiani giovanili di nuoto) di Riccione, si è imposta nei 50 metri dorso con il tempo di 28.91 e si è classificata al secondo posto nei 100. Con 882 atlete delle varie specialità, provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 257 società, la Leu si è presentata in vasca con il secondo tempo di iscrizione sui 50 dorso, il quinto sui 100 e il settimo sui 200. Molto combattuta fino alle ultime bracciate la gara dei 50, come consuetudine nelle distanze corte. La dorsista gialloblu ha duellato con la romana Lara Pandolfelli in un testa a testa che ha visto la Leu prendere un piccolo ma decisivo vantaggio a metà della vasca di ritorno, poi culminato nella vittoria.

L’argento è invece arrivato nei 100 metri con il tempo di 1:01.18 alle spalle della emiliana Giorgia Barozzi, mentre nei 200 metri è arrivato un quarto posto. Conquistando i primi due gradini del podio in un campionato nazionale in vasca corta, Emmanuela ha pareggiato il bottino di Roma 2024 seppure su distanze differenti, e ha sfiorato una clamorosa tripletta con il bronzo mancato nei 200 metri.

"I risultati di Emmanuela sono un unicum nel nuoto carrarese degli ultimi 30 anni – dice l’allenatore Giacomo Menconi accennando alla situazione spazi e impianti sportivi - il gruppo di Emmanuela è composto da 17 atleti tra adolescenti e giovani fino ai 20 anni, confinati in 2 corsie sottodimensionate e quindi ogni traguardo vale ancora di più". La Leu si è presentata a Riccione reduce dal campionato nazionale di nuoto della Repubblica Moldava, patria dei genitori, dove la giovane atleta carrarese ha conquistato il primo posto nei 50 dorso, chiusi in 29.81; oltre a due argenti nei 200 e nei 100 dorso conclusi con un nuovo personal best.

ma.mu.