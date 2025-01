Nuovi acquisti, ecco come si cambia . Sernicola e Solbakken? Due jolly in più

Tre acquisti, più uno, per fare il salto di qualità e mantenere lo status quo di un campionato sempre più a trazione neroverde, bianco e nerazzurro. Sono stati resi noti i nuovi numeri degli ultimi due arrivi in casa nerazzurra. Il norvegese Solbakken vestirà la casacca numero 21, mentre Sernicola ha scelto il 66. Ora però, con le operazioni più importanti andate in cantiere è possibile chiedersi... Come cambierà il Pisa di Inzaghi? Aspettando eventuali altri colpi di scena, come la trattativa sempre in atto per Tyrique Mercera o altre piste estere, per il tecnico nerazzurro si profila grande abbondanza.

Innanzitutto l’arrivo di Henrik Meister dal Rennes ha dato modo al tecnico di poter avere un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Lind, ovvero un attaccante di grande fisicità, capace di giocare a campo aperto e non solo negli ultimi 16 metri, come Bonfanti. Sarà difficile vederli insieme, ma per i due è prevista staffetta. Il jolly di fascia invece è rappresentato da Leonardo Sernicola, nuovo acquisto dalla Cremonese. Il calciatore dovrebbe dare una mano principalmente a Touré sulla destra, alternandosi a lui, ma Inzaghi lo sta già provando anche a sinistra, per far rifiatare anche Angori, di conseguenza nel nuovo scacchiere tattico potrà ricoprire una doppia posizione.

Più particolare invece la condizione di Markus Solbakken. Capace di poter fare sia il mediano che il centrocampista centrale o la mezzala, il norvegese potrebbe sostituire tanto Piccinini quanto Marin, ma chissà che non possa anche essere schierato all’occorrenza sulla trequarti. In quella zona del campo però l’uomo più atteso è Morutan, il primo ideale vero acquisto, che i nerazzurri hanno rilevato in previsione della seconda parte della stagione, permettendogli di recuperare dall’infortunio. Il rumeno non è ancora al top, ma toccherà a Inzaghi chiedersi dove inserirlo, poiché al meglio delle loro possibilità Tramoni e Moreo appaiono insostituibili.

Una cosa però è certa, è escluso che il tecnico si discosti dal 3-4-2-1 che, fino a questo momento, ha fatto la fortuna della squadra. Intanto il Pisa è molto attivo soprattutto in uscita. Non sarà la Juve Stabia la prossima squadra di Zan Jevsenak. Il calciatore infatti potrebbe andare a giocare in Serie B portoghese. Sarebbe un ritorno in Portogallo per lui, giunto a Pisa quest’estate dal Benfica.

Il calciatore della Primavera Adrian Raychev invece è richiesto dalla Vis Pesaro, dove potrebbe andare a fare compagnia a Francesco Coppola, su cui la società punta molto per la prossima stagione. Novità anche per Jan Mlakar. Lo sloveno, il cui trasferimento all’Hajduk Spalato era stato congelato, dovrebbe poter avere il via libera per il prestito la prossima settimana, dopo la sfida contro la Salernitana.